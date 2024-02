Chiara Ferragni, la strategia dopo la separazione (e la vendetta?) per Fedez: quei messaggi motivazionali e il misterioso mazzo di fiori

Molti dicono che quella tra Fedez e Chiara Ferragni non sia una vera crisi, piuttosto una strategia di marketing. Lei che, come l'Araba Fenice, risorge dalle ceneri del suo matrimonio tornando a parlare con i suoi amati follower su Instagram «perché per troppo tempo sono stata zitta». Alle spalle un Annus horribilis. Iniziato con il successo di Sanremo 2023, poi le crisi coniugali (sempre rientrate), la malattia di lui e, infine, un grosso scandalo che ha rotto il legame apparentemente indistruttibile con i follower. Le chiacchiere, così come i problemi, sono state tante (forse troppe). Ora lei è stanca.