Trump, le accuse, le proteste e l'arresto: cosa sta succedendo e perché l'ex presidente Usa è incriminato

È il giorno della verità per Donald Trump. Le televisioni Usa seguono la vicenda minuto per minuto, tenendo attaccati milioni di americani che scopriranno tutte le accuse per le quali nei giorni scorsi l'ex presidente degli Stati Uniti è stato incriminato. Oggi si consegnerà alle autorità (ma non ci saranno manette né foto segnaletica) dopo che ieri ha raggiunto New York dalla Florida, passando la notte alla Trump Tower.