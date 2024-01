Brenda Lodigiani, dalle origini sinti al successo grazie al GialappaShow: chi è l'imitatrice ospite stasera a Le Iene

Torna stasera su Italia 1 l'appuntamento con "Le Iene", il programma condotto da Veronica Gentili e Max Angioni. Al centro della puntata di stasera, la situazione dei pronto soccorso in Italia, il tumore dell'ex allenatore della Lazio Sven-Goran Eriksson, un reportage sul turismo sessuale in Gambia e uno scherzo a Francesco Facchinetti. Tra gli ospiti in studio, l'attrice Chiara Bordi, co-protagonista della serie “I Fantastici 5” con Raoul Bova e Brenda Lodigiani, comica nota al pubblico per la sua partecipazione al "GialappaShow".

Stasera in tv, cosa vedere? Film, serie e programmi in onda oggi martedì 16 gennaio su Rai, Mediaset, La7 (e non solo)