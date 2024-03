Attentato Mosca, cosa sappiamo sui terroristi? L'Isis, il Tagikistan, la paga da 500mila rubli, le accuse all'Ucraina e i video «deepfake»

La Russia ora vuole giustizia. Le autorità hanno confermato gli arresti di quattro persone, sospettate in relazione alla strage di ieri a Mosca. Secondo la Commissione investigativa russa, come riporta l'agenzia Tass, «le agenzie di intelligence hanno arrestato quattro sospetti in relazione all'attacco terroristico alla Crocus City Hall nella regione di Bryansk, non lontano dal confine con l'Ucraina». Si indaga su presunti rapporti con Kiev, che nega ogni coinvolgimento.

