Meteo, le previsioni: fino a 40 gradi in Sardegna per l'anticiclone africano. Ondata di caldo anche in Toscana, Lazio e Sud. Poi una tregua

È la prima grande ondata di caldo dell'anno. Colpa dell'anticiclone africano, che almeno fino a giovedì non darà sosta agli italiani. Poi però potrebbero arrivare delle piogge, specialmente a Nordest (giovedì) e in Romagna (sabato prossimo), con possibili allagamenti distanti però anni luce dal disastro causato dall'alluvione. Conclusa la fase instabile che per due mesi, da metà aprile a metà giugno, ha prodotto una quantità eccezionale di pioggia, si apre dunque da domani una fase di bel tempo e caldo, «che non sarà da record ma sarà di tutto rispetto», secondo gli esperti, per effetto dell'anticiclone africano.