Annalisa Minetti, dalla carriera alla malattia, passando per il marito e i figli: chi è la cantante e sportiva ospite oggi a Verissimo

È sabato e come ogni weekend è tempo di Verissimo. Tra interviste di coppia, rivelazioni inedite e confessioni inaspettate, moltissimi ospiti saranno nel salotto di Silvia Toffanin per raccontarsi e confidarsi. Tra questi, anche Annalisa Minetti. L'atleta paralimpica e modella italiana sarà infatti in studio insieme al marito Michele Panzarino.

