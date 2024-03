Schwarzenegger: «Mi hanno messo un pacemaker, ora sono un po' più macchina»

Arnold Schwarzenegger ha rivelato di aver subito un intervento chirurgico la scorsa settimana per mettere un pacemaker e che «sta andando alla grande». Nell'episodio di lunedì del suo podcast «Arnold's Pump Club», l'attore di Hollywood ed ex governatore della California ha detto: «Lunedì scorso ho subito un intervento chirurgico per un pacemaker e sono diventato un pò più una macchina».

Le condizioni di salute

Schwarzenegger ha detto che condividere la notizia «va contro gran parte della mia educazione austriaca, dove nessuno ha mai parlato di questioni mediche.

L'intervento nel 1997

Nel 1997, Schwarzenegger subì una sostituzione della valvola polmonare. Nel 2018 è stato poi sottoposto a un intervento chirurgico a cuore aperto per sostituire la vecchia valvola polmonare che era stata inserita. Due anni dopo, ha subito un terzo intervento chirurgico per sostituire la valvola aortica. L'installazione del pacemaker è il quarto intervento chirurgico che l'attore subisce e che gli è stato consigliato dai medici «perché alcuni tessuti cicatrizzati dal mio precedente intervento chirurgico avevano reso il mio battito cardiaco irregolare. Era così da qualche anno». E rivela: «Sto andando alla grande. Lunedì mi sono operato e venerdì ero già a un grande evento ambientale con la mia amica e collega Jane Fonda. Nessuno avrebbe mai pensato che avrei iniziato la settimana con un intervento chirurgico», ha detto ringraziando l'équipe medica della Cleveland Clinic. «Sono ancora qui grazie all'innovazione medica e sono molto attento a rimanere in contatto con i miei medici e ascoltarli», ha concluso.