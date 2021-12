Positiva Sara Barbieri, ballerina Macbeth: «Costretta a togliere la mascherina, sono arrabbiata con chi non si protegge»

La ballerina del teatro Alla Scala di Milano Sara Barbieri si sfoga su Twitter dopo esser risultata positiva al Covid. Bersaglio i colleghi e le maestranze del teatro Alla Scala che non hanno voluto vaccinarsi: «Ho rinunciato a tutto il resto per il sogno di riappropriarmi del mio lavoro e ora mi trovo con un pugno di mosche in mano», scrive su Twitter dopo esser stata contagiata nei giorni in cui è in scena il Macbech di Giuseppe Verdi.

La danzatrice, vaccinata, si è scoperta positiva al Covid dopo alcuni tamponi di controllo a cui sono stati sottoposti tutti gli elementi del corpo di ballo del teatro di Milano. La notizia ha determinato il rinvio della prima de La Bayadère.

Lo sfogo social di Sara Barbieri

A chi le chiede se va tutto bene risponde di no. «No, non va tutto bene. Lunedì il mio tampone prima dello spettacolo è risultato positivo, confermato dal molecolare di ieri. Ho usato tutte le precauzioni possibili e anche di più», ha proseguito nei post sul social.

La ballerina mette in guardia anche chi ha già ricevuto la terza dose: «Non abbassate la guardia, questo virus è bastardo». «Sono arrabbiata. Ho la sensazione che sto pagando un prezzo molto alto (in tutti i sensi) per colpa di chi ha scelto di non proteggere se stesso e gli altri e questo non mi fa dormire!», ha spiegato ancora.

La biografia della danzatrice

L’artista è nata a Rimini ma vive da molto tempo a Milano, pur non facendo parte del corpo di ballo scaligero, è stata chiamata sul palco di Macbeth da Daniel Ezralow. Il coreografo è infatti il suo mentore e maestro da molti anni.