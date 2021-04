AstraZeneca, Renzi: «Mia moglie positiva dopo il vaccino. Contagiato anche mio figlio di 18 anni»

Matteo Renzi parla della sua Pasqua ospite del programma tv L'Aria che tira su La 7 decendo che la moglie Agnese è risultata positiva al Covid dopo il vaccino AstraZeneca: «Contagiato anche mio figlio di 18 anni».

«La mia Pasqua? È diventato positivo mio figlio di 18 anni poi Agnese che però ora è pronta per il rientro a scuola. Si può prendere il Covid anche dopo il vaccino ma il consiglio è: vaccinatevi, vaccinatevi perché il vaccino anche se non protegge definitvimante serve», ha detto il leader di Iv Matteo Renzi a L'Aria che tira su La 7, spiegando che la moglie si era vaccinata in quanto professoressa con Astrazeneca mentre lui non lo è.

«In albergo a Firenze»

«Io e mio figlio grande abbiamo passato Pasqua in albergo a Firenze e siamo andati a salutarli dalla strada», ha aggiunto Matteo Renzi.

