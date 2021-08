Rave party, un sabato folle: a Bologna in mille, festa (abusiva) in quota anche sul Vesuvio

Domenica 1 Agosto 2021, 13:41 - Ultimo aggiornamento: 14:01

Sabato sera folle di rave party e feste abusive lungo lo stivale. A Bologna in mille si sono dati appuntamento in barba alle norme anti Covid e a Napoli, in piena notte, un blitz dei Carabinieri ha interrotto un rave party a quota mille sulle pendici del Vesuvio. Le forze dell'ordine sono ora impegnate nel rintracciare i partecipanti agli eventi.

APPROFONDIMENTI MARCHE Focolaio Covid al banchetto di nozze IL CASO Variante Delta, focolai in isole e luoghi di vacanze PORDENONE Festa in discoteca e focolaio, locale chiuso ITALIA Rave party a Maleo

Rave party, multe per la violazione delle norme

Un rave party con un migliaio di giovani partecipanti da tutta Italia è andato in scena nella notte in provincia di Bologna, in un ex zuccherificio ad Argelato. I carabinieri sono ancora impegnati nell'identificazione dei presenti alla festa abusiva, che saranno multati per aver violato le norme anti Covid e dovranno rispondere del reato di invasione di terreni o edifici ed eventualmente di danneggiamento.

Variante Delta, focolai in isole e luoghi di vacanze (incidenza tripla rispetto al resto d'Italia)

Rimini , f esta abusiva interrotta dalla Polizia Locale

Circa 400 ragazzi si sono dati appuntamento ieri sera nelle campagne riminesi, per partecipare a una festa abusiva, interrotta alle 23.30 dall'intervento della Polizia Locale che ha denunciato l'organizzatore. Gli agenti sono stati avvisati della presenza di alcuni movimenti in via Santa Cristina, nella zona del carcere, da una fonte anonima. Nella location della festa c'era una consolle per deejay, due punti bar, braccialetti per consentire l'ingresso ai partecipanti e un parcheggiatore. La polizia locale ha chiesto il supporto del personale della Questura, ed è intervenuta spegnendo la musica e allontanando i presenti. Le verifiche hanno portato alla denuncia di un giovane di Rimini, identificato come l'organizzatore dell'evento, e al sequestro dell'incasso di circa tremila euro.

Focolaio al banchetto di nozze ad Ascoli, ma gli invitati non si trovano: sposi vivono e lavorano a Roma

Rave party a quota mille sul Vesuvio: identificati in 20

Un rave party a quota mille. Sul Vesuvio, suggestivo ma illegale. E così la scorsa notte, verso le 3, a Ercolano i Carabinieri della locale tenenza insieme a quelli della compagnia di Torre del Greco e una pattuglia del locale Commissariato - allertati dal 112 - sono intervenuti presso un casolare abbandonato edificato vicino a «quota mille» del vulcano.

I militari hanno trovato un centinaio di ragazzi presenti ed hanno fatto spegnere la musica ad alto volume interrompendo la festa. Durante l'interruzione - operazione, spiegano in Carabinieri, con l'obiettivo di evitare problemi di ordine e sicurezza pubblica - sono stati identificati, tra il fuggi fuggi generale, una ventina di partecipanti e i 5 organizzatori. Tutti sanzionati per le violazioni delle norme anti-contagio. Trovate e sequestrate modiche quantità di sostanza stupefacente di diverse tipologie: hashish, ecstasy, anfetamina, marijuana ed anche un francobollo LSD. I 5 organizzatori dell'evento, una volta accertate le loro posizioni, saranno denunciati a piede libero dai Carabinieri della tenenza di Ercolano per somministrazione di bevande alcoliche e manifestazione-evento non autorizzato.

Roma, minorenne violentata a San Lorenzo: preso uno studente (22enne) fuori sede