No vax finisce in terapia intensiva, l'infermiera: «Matthew ha accettato di condividere la sua storia»

Scettico sui vaccini, un giovane padre di soli 34 anni è finito a lottare tra la vita e la morte, in terapia intensiva, dopo aver contratto il Covid. «Matthew ha accettato di condividere la sua storia. Se potesse tornare indietro lo farebbe», lo ha raccontato Leanne Cheyne, un'infermiera del Bradford Royal Infirmary di Bradford su Twitter domenica sera.

Matthew Keenan, questo il nome del giovane è sempre stato scettico sui vaccini fintanto che non è stato contagiato dal Covid. L'infermiera del reparto polmonare della Bradford Infirmary Leanne Cheyne, domenica sera ha twittato una fotografia di Matthew mentre Keenan è sottoposto ossigenazione meccanica. La notizia è stata diffusa anche dal giornale locale Yorkshire Live.

«Il signor Keenan è un allenatore di calcio e giovane papà. «I nostri pazienti malati in modo più grave non sono vaccinati e hanno meno di 40 anni. Matthew sta combattendo per la sua vita... Salva la tua» così la dottoressa Cheyne nel post di domenica.

Matthew, has agreed for me to share his story. 34, footie coach & dad. Self-confessed vaccine skeptic until he caught Covid,if he could turn back time he would. Our sickest patients are unvaccinated & under 40. Matthew is fighting for his life..save yours #GetVaccinated #GrabAJab pic.twitter.com/76UpG980xO

