6 Maggio 2021

Più di 150 multe, centinaia di violazioni delle norme anti Covid e la sospensione dell'attività. Ma ora arriva il sequestro del locale per la Torteria di via Orti, a Chivasso, provincia di Torino, da tempo pieno di negazionisti. È da novembre che la titolare, Rosanna Spatari, continua nelle proteste contro le restrizioni. E anche ieri, dentro al bar, c'era un gruppo numeroso di persone che consumava nonostante il divieto di vendere all'interno degli esercizi commerciali. Ma stavolta non potrà più andare avanti, perché i carabinieri sono intervenuti e il fabbro ha cambiato la serratura. La donna ha anche urinato per strada dopo il divieto di andare in bagno nel locale ed è salita sul carro attrezzi per evitare il sequestro della sua auto.

Le continue violazioni - Le violazioni sono state considerate dalla Prefettura di Torino «gravi». Anche perché l'attività era stata già sospesa. E per questo la procura di Ivrea aveva aperto un procedimento penale sulla Torteria. Gli aperitivi con assembramenti «hanno comportato potenziali situazioni di rischio per la salute pubblica». C'è poi anche una questione di rispetto verso chi le norme le rispetta. «Gli interventi sanzionatori di tali condotte, ora sottoposte al vaglio anche in sede penale, oltre ad assicurare il rispetto della legalità costituiscono un atto doveroso - prosegue la Prefettura - anche nei confronti dell'atteggiamento in grandissima parte responsabile e rispettoso delle disposizioni tenuto dagli operatori del settore nel territorio di Torino a fronte dei disagi sopportati in conseguenza delle restrizioni adottate per il contenimento del contagio». Il locale sarà ora consegnato al custode giudiziario nominato dall'autorità giudiziaria.