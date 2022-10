Khloé Kardashian e il rarissimo tumore al viso: «Sembrava un brufolo, ma non andava via»

Da alcune settimane portava una vistosa benda sul viso, che ha fatto preoccupare i suoi 276 milioni di follower. Oggi Khloé Kardashian, sorella minore di Kim, ha svelato di essersi sottoposta a un intervento chirurgico per la rimozione di un tumore sulla guancia. La showgirl statunitense ha raccontato tutto su Instagram: «Ho visto diverse notizie sulla benda che ho sul viso, molti di voi si sono chiesti perché la metto da diverse settimane. Dopo aver notato una piccola escrescenza sul volto, ho pensato che fosse qualcosa di banale come un brufolo, ma non è andato via per 7 mesi, così ho deciso di fare una biopsia».

Khloé Kardashian, il tumore: l'operazione e la cicatrice

Quello che sembrava un semplice brufolo si è rivelato essere un tumore raro: «Il dermatologo Tess Mauricio l’ha esaminata - ha spiegato Khloé Kardashian - una seconda biopsia è stata fatta dal Dr. Daniel Behroozan perché quello che hanno visto entrambi è incredibilmente raro per qualcuno della mia età. Qualche giorno dopo mi è stato detto che avevo bisogno di un intervento chirurgico immediato per rimuovere un tumore dal mio viso. Ho chiamato il Dottor Garth Fischer in persona, un caro amico della mia famiglia e uno dei migliori chirurghi di Beverly Hills, sapevo che si sarebbe preso cura della mia faccia in modo impeccabile».

Khloé ha raccontato di stare già bene: «Sono grata che il Dottor Fischer sia riuscito a fare tutto, ora i contorni appaiono definiti, sono nella fase di guarigione. Quindi eccoci… Continuerete a vedermi con delle bende e quando potrò toglierle probabilmente vedrete una cicatrice».

Il messaggio

La terza figlia di Robert Kardashian, diventata famosa con lo show "Al passo con i Kardashian", ha poi voluto lanciare un messaggio: «Sto convididendo questa storia questa storia con voi in modo tale che tutti vi ricordiate di fare i controlli, e frequentemente. A 19 anni ho avuto un melanoma sulla schiena, feci un intervento per rimuoverlo, quindi sono predisposta a questo tipo di malattie. E anche se non lo siete, dobovete controllarvi sempre. Io porto la protezione solare ogni giorno. Quindi prendete seriamente queste cose: controllatevi regolarmente e fate check-up annuali».

Khloé Kardashian ha concluso il suo racconto mostrando la sua gratitudine: «Ringrazio i dottori, so quanto non avrebbero voluto fare un taglio sulla mia faccia, ma lo avete fatto per proteggermi. Mi fido di voi in tutto e sono grata che lo abbiamo preso in tempo. Sono fortunata e ora ho una cicatrice a raccontare la mia storia. La maggior parte delle persone non sono così fortunate, io vi sarò per sempre riconoscente».