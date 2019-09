Va in ospedale con la gamba rotta, ma pensano a una tendinite: madre muore pochi giorni dopo

La 39enne Sarah-Jayne Roche, madre di due bambini, è morta alcuni giorni dopo aver corso una mezza maratona a Cardiff ed essersi rotta il femore. Infortunatasi durante la gara - riporta il tabloid britannico Daily Mail - la donna è stata portata al Royal Glamorgan Hospital, dove però i medici non hanno riscontrato la frattura, ma solo una tendinite, prescrivendole degli antidolorifici. Con il passare dei giorni il dolore per Sarah-Jayne si era fatto insopportabile e, dopo altre due visite, la radiografia ha finalmente evidenziato la rottura del femore ed è stata sottoposta a un'operazione. La 39enne è però morta durante l'intervento chirurgico, a causa di un arresto cardiaco.

I fatti risalgono a ottobre dell'anno scorso, ma il processo sta portando a galla ulteriori dettagli su questa vicenda di malasanità in Galles. Un'autopsia ha rilevato che la Sarah-Jayne aveva un coagulo di sangue nell'arteria coronaria destra, uno nel polpaccio sinistro e nella vena femorale. La causa del decesso è embolia polmonare con trombosi venosa profonda e un femore fratturato. Secondo gli inquirenti, l'immobilità a cui la donna è stata costretta dopo l'infortunio potrebbe essere alla base della formazione di quei coaguli che le sono stati fatali. Le indagini sono ancora in corso, per accertare di chi siano le responsabilità di un decesso sicuramente evitabile.

