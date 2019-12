Tumore ai genitali, alto rischio per gli uomini fumatori regolari di cannabis

Più rischi di cancro ai testicoli per gli uomini che fumano regolarmente cannabis da 10 anni o più. In un'analisi di 25 studi incentrati sul legame tra consumo di marijuana e differenti malattie oncologiche (oltre ai testicoli anche ai polmoni, alla bocca, alla testa e al collo), pubblicata su Jama network open, i ricercatori dell'università della California hanno scoperto che i maschi che hanno fumato, per un lungo periodo, almeno uno spinello al giorno, hanno un rischio accresciuto del 36% di sviluppare un tumore testicolare.

Il cancro ai testicoli rappresenta solo l'1% dei tumori maschili, ma è il più frequente negli uomini tra i 15 e i 35 anni. Dolore, gonfiore, fastidio sono i principali sintomi. © RIPRODUZIONE RISERVATA