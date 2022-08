Tumore, ecco l'algoritmo che predice l'evoluzione della malattia anche dalle cellule sane

È pronta la mappa genetica dei tumori, che getta nuova luce su come nascono, crescono e cambiano nel tempo le cellule malate: in particolare, grazie ad una tecnica innovativa, ha permesso di scoprire che diverse mutazioni genetiche tipiche del cancro sono già presenti in molte cellule ritenute sane. Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature e guidato da Università di Oxford ed Istituto Tecnologico Reale (Kth) di Stoccolma, potrebbe aiutare ad effettuare diagnosi sempre più precoci e anche a decidere verso quale regione del tumore indirizzare i trattamenti per aumentarne l'efficacia.