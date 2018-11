Pronto oncochip universale, smashererà più tipi di tumore: nel 2019 i test sui pazienti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà sperimentato su 4 mila pazienti in oltre 30 centri italiani il nuovo oncochip universale sviluppato per smascherare più tipi di tumore analizzando più di 500 geni in un colpo solo. Utile per individuare le terapie più efficaci per ogni singolo paziente e per scoprire tra i suoi familiari quello più a rischio, è stato messo a punto dai ricercatori di Alleanza contro il cancro, la più grande rete di ricerca oncologica italiana, riunita all'Irccs Ospedale San Raffaele di Milano per il suo terzo meeting annuale dedicato alle “Nuove tecnologie e strategie per combattere il cancro”.«L'oncochip universale, sviluppato dai nostri esperti di genomica nell'ambito del progetto Acc Genomics, rappresenta l'evoluzione dell'oncochip per il sequenziamento del tumore del polmone che da febbraio stiamo sperimentando su mille pazienti in Italia» spiega il presidente di Acc, Ruggero De Maria. «Nel 2019 inizieremo a testare l'oncochip universale sui tumori di ovaio, mammella e colon, ovvero quelli con la più alta familiarità. Lo faremo su 4 mila pazienti che saranno arruolati in venti dei nostri Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e in una decina di ospedali».