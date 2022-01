Flurona: apriamo l'anno con questo nuovo termine che potrebbe divenirci molto familiare da qui alle prossime settimane. Si tratta di una infezione simultanea da Sars-CoV-2 e virus dell'influenza (dall'unione della parola inglese "flu", ovvero influenza, e Coronavirus). Una bella accoppiata insomma. Il primo caso si è registrato in Israele. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

