Diabete, frutta e cibi integrali per prevenire il rischio

Mangiare frutta e cibi integrali per respingere il rischio di diabete. Nessun sacrificio particolare, i benefici si vedranno anche dopo l'assunzione di quantitativi modesti.

È quanto emerge da due studi pubblicati sul "British Medical Journal" (BMJ), che confermano l'importanza di una dieta sana per prevenire la patologia.

La prima ricerca, condotta da un team tutto europeo, ha esaminato i livelli ematici di vitamina C e carotenoidi (pigmenti presenti in frutta e verdura colorate), indicatori più

affidabili rispetto all'utilizzo di questionari, nella dieta. Le scoperte si basano su 9.754 adulti che hanno sviluppato il diabete di tipo 2 di nuova insorgenza e un gruppo di confronto di 13.662 adulti senza malattia.

