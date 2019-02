Cuore, quante flessioni riusciamo a fare è spia della sua salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il numero di flessioni che riusciamo a fare può essere un buon indicatore della salute del cuore. Questo vale in particolare per gli uomini di mezza età che si mantengono attivi: se sono in grado di completare più di 40 flessioni in un'unica sessione di esercizio, seguiti per un periodo di dieci anni mostrano un rischio significativamente più basso di problemi cardiovascolari, inclusa la diagnosi di malattia coronarica e di eventi importanti come l'insufficienza cardiaca, rispetto a coloro che sono in grado di farne meno di dieci.Lo rileva una ricerca della Harvard T.H. Chan School of Public Health, pubblicata su Jama Network Open. I ricercatori hanno analizzato i dati sulla salute di 1.104 vigili del fuoco maschi attivi raccolti dal 2000 al 2010. La loro età media era 39,6 anni e l'indice di massa corporeo medio 28.7. All'inizio sono stati misurati la capacità di fare flessioni dei partecipanti e la tolleranza agli esercizi sul tapis roulant. Poiché i partecipanti erano uomini di mezza età, occupati, gli studiosi avvertono che i risultati potrebbero non essere generalizzabili alle donne o agli uomini di altre età o che sono meno attivi. «Quanto emerso - conclude Justin Yang, primo autore della ricerca - dimostra che la capacità di fare piegamenti potrebbe essere un metodo semplice e gratuito per aiutare a valutare il rischio di malattie cardiovascolari».