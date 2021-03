Covid, Cuba ha già prodotto quattro vaccini: due sono in fase 3

Non solo Soberana 1 e 2, per la lotta al Covid. Mentre l'Europa è alle prese con i ritardi di alcuni fornitori di vaccini - come AstraZeneca, per cui si sta muovendo anche l'Ue - Cuba sembra aver sviluppato ben 4 potenziali vaccini, di cui 2 sono già alla fase 3 della sperimentazione. Il Centro cubano per il controllo statale di medicinali apparecchiature e dispositivi medici (Cecmed), ha infatti annunciato di avere approvato l'inizio della terza fase della sperimentazione clinica per il candidato vaccino Soberana 2, sviluppato dall'Istituto Finlay de Vacunas. A renderlo noto è l'agenzia di stampa cubana Acn. Ecco i nomi dei candidati vaccini in fase di sperimentazione.

Soberana 2

La casa farmaceutica BioCubaFarma ha infatti reso noto che - dopo un rigoroso esame dei risultati delle fasi Preclinica, 1 e 2 - le autorità sanitarie cubane hanno stabilito che Soberana 2 è un vaccino candidato. Dal momento che «(Soberana 2 ndr.) ha dimostrato un adeguato profilo di sicurezza». In un comunicato si legge inoltre che la fase 3 implica il coinvolgimento di 44.010 persone, di età compresa tra 19-80 anni, provenienti da otto quartieri della capitale L'Avana.

Abdala

L'approvazione di Soberana 2 segna un traguardo importante per il progresso nella strategia di sviluppo dei vaccini cubani anti coronavirus. Un obiettivo che riguarda anche il farmaco Abdala, che è stato creato dal Centro di ingegneria generica e biotecnologia (Cigb). Abdala è il secondo vaccino cubano ad essere entrato nella fase 3 di sperimentazione clinica. Cuba - si apprende - ha avviato avviato lo scorso febbraio la produzione su grande scala, nei laboratori Aica, del farmaco Abdala. Lo ha rivelato l'agenzia di stampa cubana Acn. La stessa fase 2 del farmaco è iniziata il 1 febbraio scorso, e ha coinvolto 760 volontari per l'immunizzazione.

Soberana 1 e Mambisa

Soberana 1 e Mambisa sono i nomi degli altri due vaccini cubani, che però sono ancora fermi alla fase 2. Mambisa, così come Abdala, sono stati sviluppati dal Centro di ingegneria generica e biotecnologia (Cigb) con i Laboratori Aica. Mentre Soberana 1 è stato sviluppato da Istituto Finlay de Vacunas.

