Covid, l'inquinamento aumento il rischio di malattia tra i giovani: lo studio che dimostra il legame

Lo smog potrebbe aumentare il rischio di infezione da Covid-19 nei giovani. Lo sostiene studio del Karolinska Institutet di Stoccolma pubblicato sulla rivista Jama Network Open. La ricerca è stata condotta su oltre 4000 giovani di età media 26 anni, tutti nati a Stoccolma, di cui 425 risultati positivi al Covid tra maggio 2020 e marzo 2021.

C'è un legame tra inquinamento e positività

Gli esperti hanno misurato i livelli di polveri sottili (particolato fine PM10 e PM2,5) all'indirizzo di residenza di ciascuno sia in un giorno qualunque sia nei giorni a ridosso del tampone positivo. È così emersa una chiara associazione tra aumento delle concentrazioni di particolato fine e positività al Covid: precisamente l'aumento delle polveri sottili si registra in media due giorni prima il tampone positivo.

In aree inquinate malattie respiratorie più frequenti

«I nostri risultati si vanno ad aggiungere a una mole crescente di evidenze scientifiche secondo cui l'inquinamento dell'aria ha un ruolo importante nel Covid-19 e sono a sostegno del potenziale beneficio del miglioramento della qualità dell'aria», ha riferito l'autore del lavoro Olena Gruzieva. In effetti, già precedenti lavori hanno dimostrato che in aree più inquinate la prevalenza del Covid è maggiore. I risultati sono coerenti anche col fatto che anche altre malattie respiratorie come l'influenza sono più frequenti in aree più inquinate.