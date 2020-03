Coronavirus, contagio «più rapido» con temperature tra 8 e 12 gradi. Studio italiano, l'estate resta un'incognita

«Se la temperatura atmosferica è di 9,5 gradi, il tempo di raddoppio dei casi positivi è di 2,8 giorni, se è di 25,5 gradi è di cinque giorni». In sintesi: la trasmissione di Sars-CoV-2 corre più veloce con temperature più basse, soprattutto quando sono comprese tra gli 8 e i 12 gradi. Rallenta quando invece salgono sopra i 25 gradi. La conclusione è contenuta in uno studio realizzato dall'italiano Alessio Notari, del Dipartimento di Fisica dell'Università di Barcellona.

Coronavirus, Vitor muore a 14 anni: è la più giovane vittima in Europa. «Era sano, faceva sport»



Estudio de la temperatura y la transmision del #covid19 por el Dr. Alessio Notari, Departament de Física Quàntica i Astrofisíca & Institut de Ciències del Cosmos (ICCUB), Universitat de Barcelona, https://t.co/XN9fpLZhJ4 — RAM Revista del Aficionado a la Meteorología (@RAM_meteo) March 30, 2020

Il professor Notari, originario di Rieti, nel suo studio, ha preso in considerazione l'andamento dell'epidemia in 42 paesi del mondo differenti. «Vorrei premettere - spiega - che non significa che con temperature alte la trasmissione del virus non ci sia e dunque non dobbiamo sperare solo nell'arrivo del caldo. Però i dati suggeriscono che con una temperatura attorno ai 9,5 gradi l'epidemia corre molto più rapidamente». Notari, nel suo articolo, che sarà on line su arXiv.org, ha esaminato i dati relativi ai primi dodici giorni del contagio nei differenti paesi. E cosa emerge?

Coronavirus, gli esperti: «Si consolida il rallentamento, nei prossimi giorni fase di discesa»

Conte, piano riapertura sotto il segno della gradualità

«I due risultati principali: la velocità di propagazione è più bassa a temperature alte; sembra esserci un andamento decrescente anche a temperature molto basse, forse legato a una minore interazione sociale. Di fatto c'è una temperatura ideale in cui la velocità di proagazione è la più rapida, attorno ai 10 gradi, per la precisione 9.5. Va detto però che ci sono atre variabili che non dipendono solo dalla temperatura: un esempio, in Brasile, paese caldo, la velocità di propagazione è molto alta. Questo ci dice che ci sono altri fattori: la presenza di turisti, le interazioni sociali, l'abitudine a portare le mascherine. Per quest'ultimo motivo ad esempio in paesi come Giappone e Singapore, dove c'è la cultura dell'uso della mascherina e dove ci si saluta da lontano, la velocità diffusione è relativamente bassa».

Coronavirus, Gallera: «In Lombardia confermato il trend in calo»

Possiamo dunque pensare che ci sarà un rallentamento del contagio in estate? «Sulla base dei dati raccolti e analizzati è possibile. Parlo di rallentamento, ma comunque non sarà sufficiente affidarsi solo alla temperatura più alta, su questo voglio essere chiaro».

Ultimo aggiornamento: 18:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA