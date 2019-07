Cancro, la Cina sviluppa nuova immunoterapia: «Così le cellule tumorali vengono uccise»

Uno studio cinese, basato su ricerche compite su topi da laboratorio, è stato pubblicato sulla rivista Science Immunology e descrive una nuova immunoterapia del cancro capace di impedire al sistema immunitario di sviluppare una forma di tolleranza nei confronti del tumore, un fenomeno che si verifica nel 30% dei pazienti affetti da carcinoma. Gli scienziati annunciano di aver sviluppato una terapia combinata per uccidere le cellule tumorali, attivata specificamente nelle sedi del tumore, risultata più efficace rispetto a precedenti cure simili.

A team led by Wang Dangge from #Shanghai Institute of Materia Medica developed a common immune checkpoint inhibitor in a #nanoparticles formulation, which is highly tumor-specific.https://t.co/rjFtJFA2vh

— DT Next (@dt_next) 13 luglio 2019