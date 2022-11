Siena, al via il Festival della Salute: screening gratis, ricette e prevenzione

Screening gratuiti per tutti, ricette di prevenzione e tanti buoni consigli utili. Per 4 giorni, da giovedì a domenica della settimana prossima Siena diventa capitale nazionale della salute con la nuova edizione del Festival della salute nato in Toscana ormai 15 anni fa.

Chi potrà partecipare personalmente avrò la possibilità di fare tutta una serie di screening diagnostici gratuiti. Ma per chi non potrà raggiungere Siena la gran parte degli eventi e degli incontri con medici ed esperti li potrà seguire in diretta streaming sul sito del Festival.

Siena è stata scelta perché sede di due Università, di una delle tre aziende ospedaliere universitarie ed è sito di alta specializzazione, oltre che di un bacino di aziende che lavora nella farmaceutica, sanità, ricerca e diagnostica, e di un ente unico come la fondazione TLS, Toscana Life Sciences, che costituisce il merito principale per la prossima creazione - proprio qui - dell’agenzia nazionale definita attualmente come Biotecnopolo. “Il Festival è stato strutturato come un "servizio pubblico" - spiega l’organizzatore Paolo Amabile - per dare immediate risposte ai cittadini con gli screening gratuiti, mammografia comprese, e fornire programmi formativi di prevenzione sanitaria agli adulti ed anche agli studenti medi”.

Batteri killer resistenti agli antibiotici, ecco quali sono i più letali: Italia seconda in Ue per morti

Il treno della Salute parte da Siena

Ci sarà anche un treno speciale: domenica mattina infatti farà tappa a Siena “Il treno della salute” alla Stazione di Siena, proprio accanto al Villaggio della salute” dove ci saranno la Protezione Civile e la Croce Rossa Italiana e decine di stand di informazione o adibiti a visite e screening, ad opera di tutto il volontariato senese e toscano.

“Siamo davvero felici di poter ospitare da 15 anni il festival della salute in Toscana - spiega il Presidente della Regione Eugenio Giani - come utile momento di confronto e di conoscenza di molte eccellenze sanitarie della nostra regione”.

Tumori, vaccino contro il cancro al cervello raddoppia il tasso di sopravvivenza, i ricercatori: «Svolta epocale»