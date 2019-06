Hpv, ogni anno in Italia oltre seimila casi di tumore

Non solo il tumore della cervice uterina. In totale sono oltre 6.500 i nuovi casi di cancro l'anno che possono essere riconducibili all'infezione da Papilloma Virus Umano (o Hpv). La maggioranza di queste malattie potrebbe essere evitata grazie alla vaccinazione di bambine/bambini e adolescenti. Tre donne sessualmente attive su 4 contraggono il virus nel corso della vita. Nel nostro Paese la vaccinazione anti-Papillomavirus è gratuita per le undicenni.

LA CAMPAGNA

Per favorire la prevenzione e fornire ai giovanissimi corrette informazioni su questo agente cancerogeno è nata la campagna di informazione

Ho una storia da raccontare … Dillo con arole … nostre

ealizzata dalla Fondazione Insieme contro il Cancro in collaborazione con l'Associazione Italiana Malati di Cancro (AIMAC), l'Associazione Laboratorio Adolescenza e la Società Italiana di Medicina dell'Adolescenza ( www.hounastoriadaraccontare.it/ ). L'Hpv è

il secondo agente patogeno responsabile di cancro nel mondo - spiega Francesco Cognetti, Presidente della Fondazione Insieme contro il Cancro -. Soprattutto è una condizione necessaria per lo sviluppo di tutti i tumori della cervice uterina. Si tratta di una neoplasia che ogni anno fa registrare solo nel nostro Paese 2.400 nuovi casi

Nonostante la vaccinazione anti-Hpv sia gratuita per tutte le 12enni i tassi di copertura sono ancora troppo bassi.

Un terzo del totale delle infezioni - afferma Cognetti - riguarda i maschi, che corrono un rischio cinque volte maggiore di contrarre il virus. Alcune Regioni italiane fin dal 2015 hanno perciò deciso di ampliare l'offerta gratuita e attiva anche ai bambini di 12 anni

La vaccinazione va eseguita prima dell'inizio dell'attività sessuale e quindi del potenziale contagio. Oltre l'80% dei genitori, come si legge nel rapporto Censis, conoscono il virus ma per uno su tre riguarda solo le donne.

