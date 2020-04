In quarantena torna la voglia di fumare? Chiama il numero verde della Lega tumori

La quarantena in casa, per cercare di contenere il contagio da Covid-19, può far tornare la voglia di fumare. Oppure, nel migliore dei casi, può far decidere di smettere.

È per questo che la Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, ha messo a disposizione “Lilt per te”, una linea telefonica anonima e gratuita (in funzione dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 15) grazie alla quale alcuni operatori aiutano chi ha bisogno di essere sostenuto in momenti così difficili. Consigli sull'abitudine al fumo ma anche su una corretta dieta. Spesso, infatti, chi smette con le sigarette cerca conforto a tavola. In particolare quando lo stress da fronteggiare è molto pesante.

Il servizio risponde al numero verde 800.662492. «Qualunque difficoltà si stia vivendo, comunque si stia affrontando questa emergenza sanitaria che ci tocca tutti, lo stile di vita sano non va messo da parte» - spiega il presidente della Lilt nazionale, Francesco Schittulli .

