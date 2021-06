Palermo, vietato fumare sulle spiaggie di Altavilla: multe fino a 500 euro per chi si accende una sigaretta

Fumare fa male, alla salute e ora, sempre di più, anche al portafoglio. Arriva dalla Sicilia l'ordinanza del divieto di fumare in spiaggia, se non verrà rispettata multe fino a 500 €. Partirà dal 15 giugno il "vietato fumare" nelle spiagge di Altavilla Milicia, Comune a circa 25 chilometri a est di Palermo. Per i trasgressorri è prevista una multa da 50 a 500 euro. Lo ha deciso il sindaco Pino Virga per tutelare la salute pubblica e il diritto di ciascun cittadino di godere di un habitat decoroso. Sarà la polizia municipale a controllare che il provvedimento venga rispettato.

APPROFONDIMENTI CRONACA Milano, da oggi divieto di fumo all'aperto SMOCK FREE BEACH Stop al fumo in spiaggia, arriva una proposta di legge SALUTE Vietato fumare COPPIA SOCIAL Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Ibizia: ma i fan li... IL REGOLAMENTO San Benedetto vieta il fumo in spiaggia: addio alle sigarette,...

Stop al fumo in spiaggia, arriva una proposta di legge per bandire le sigarette al mare

Aree attrezzate per fumatori

I fumatori potranno prendersi una pausa sigaretta soltanto nelle aree attrezzate, nonché nelle immediate adiacenze, e in ogni caso entro una distanza massima di due metri dagli appositi posacenere che saranno installati. Multe anche per chi gettale cicche a terra o in acqua. «Nei lidi privati - si legge nell'ordinanza - saranno gli stessi gestori a individuare apposite aree negli spazi comuni diversi dalla spiaggia, dove verranno sistemati appositi posacenere». Il divieto di fumo sarà segnalato attraverso la segnaletica.