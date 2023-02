Amsterdam, spinelli vietati nel quartiere a luci rosse. «Illegale fumare cannabis». Ecco da quando

Fumare cannabis per strada nel quartiere a luci rosse di Amsterdam da maggio sarà illegale. Lo ha annunciato il consiglio comunale, come parte di una serie di ordinanze progettate per scoraggiare gli eccessi dei turisti e migliorare la vita dei residenti.

Amsterdam, marijuana vietata

Con oltre 18 milioni di visitatori che l'anno scorso hanno affollato le storiche vie risalenti al XVII secolo, i cittadini di Amsterdam si sono lamentati a lungo del fatto che le parti più trafficate del centro città, incluso De Wallen, il quartiere a luci rosse, stessero diventando invivibili. Il consiglio, scrive il Guardian, ha affermato in una nota che fumare spinelli in pubblico in centro sarà vietato da metà maggio, aggiungendo che è disposto a prendere in considerazione l'estensione del divieto alle terrazze dei "cafè di cannabis".

«MISURE STORICHE»

«I residenti della città vecchia soffrono molto a causa del turismo di massa e dell'abuso di alcol e droghe per strada», ha affermato il consiglio. «I turisti attirano anche gli spacciatori di strada, che a loro volta causano criminalità e insicurezza». Il quotidiano di Amsterdam Het Parool ha definito le misure «storiche», osservando che per decenni Amsterdam era stata conosciuta in tutto il mondo come la città «dove tutto era possibile e tutto era lecito, compreso fumare erba per strada». Tuttavia, ha aggiunto, «il sovraffollamento turistico» ha reso invivibile il centro città.