Colosseo illuminato e selfie solidali: l'associazione Peter Pan contro i tumori

Sono due gli appuntamenti proposti dall'Associazione Peter Pan questo fine settimana a conclusione della sua partecipazione alla campagna «Accendi d'Oro, accendi la speranza», promossa in Italia dalla federazione Fiagop in occasione del «Settembre d'Oro» dell'oncoematologia pediatrica, indetto dalla rete mondiale di associazioni di genitori 'Childhood Cancer International' per aumentare la consapevolezza sulle problematiche vissute dai bambini malati e dalle loro famiglie. Domani alle ore 21 il ritrovo per tutti è a Largo Agnesi per il rito del selfie solidale con il Nastrino dorato sul cuore, davanti ad un Colosseo decorato per la speciale occasione con una grafica illuminante con tanto di pollice recto, un simbolo di speranza e di vita che rievoca il gesto che gli imperatori romani dedicavano ai combattenti meritevoli di vivere. Oggi i gladiatori moderni sono i bambini e gli adolescenti che lottano contro il cancro. L'illuminazione del Colosseo è resa possibile grazie ad Acea, con la collaborazione del Parco Archeologico del Colosseo e del Comune di Roma. Hanno già prontamente aderito all'invito e saranno presenti gli amici di Peter Pan: Irene Ferri, Claudia Conte, Max Rendina, Annalisa Minetti, Massimo Bagnato, Tiziana Foschi, Gabriele Corsi. Parteciperà in veste di testimonial Fispes Riccardo Bagaini, pluridecorato velocista paralimpico. Sono attesi anche Max Paiella e Fabrizio Bosso che faranno di tutto per non mancare insieme a tanti altri amici e sostenitori dell'Associazione.



Il pubblico sarà invitato a scattare un selfie solidale al Colosseo illuminato da Largo Agnesi, dopo avere applicato il Nastrino dorato tatuaggio su un punto visibile del corpo, per poi condividerlo sui canali social utilizzando gli hashtag #accendidoro #iostoconpeterpan, l'intento è di fare arrivare a tutti i piccoli che combattono il cancro e alle loro famiglie un messaggio di speranza e dire loro: «Io lotto con te!». «Per essere sempre accanto ai bambini malati di tumore, il tatuaggio dorato fatelo sul cuore!» - è l'invito rivolto al pubblico da Maria Teresa Barracano Fasanelli, Presidente Onorario Associazione Peter Pan. Domenica Peter Pan concluderà l'attività di sensibilizzazione sui tumori pediatrici, di corsa! Tutti con le scarpette ai piedi e un Nastrino dorato sul cuore. Il ritrovo è alle ore 9:00 al punto Jogging di Villa Pamphilj (Piazzetta del Bel Respiro, Via Vitellia angolo Via Olimpica) da dove partirà la XXI edizione della divertente maratona non competitiva.



Più che una corsa sarà un camminare insieme verso un comune obiettivo, quello di riuscire a continuare ad accogliere sempre più bambini e adolescenti malati lontani da casa con le loro famiglie. Dalla corsa non competitiva di 4 km e 200 m alle batterie dai 100 ai 300 metri per i bimbi, ce n'è per tutti i gusti, senza limiti di età. Intervengono: Silvia Crescimanno, presidente del XII Municipio, Roberto Mainiero, presidente Associazione Peter Pan e Maria Teresa Barracano Fasanelli, Presidente Onorario. Speaker ufficiali dell'evento saranno l'attrice Irene Ferri, insieme al velocista Fispes Riccardo Bagaini, entrambi in arrivo con le scarpette ai piedi direttamente dalla cerimonia al Colosseo la sera precedente, e Serena Battilomo, vice presidente dell'associazione. «Sono orgoglioso di essere testimonial di questa magnifica iniziativa. La vita è una continua lotta, ogni giorno al risveglio c'è sempre una sfida da affrontare, quella di andare avanti o fermarsi. I bambini e adolescenti con tumori infantili e le loro famiglie sono impegnati in una lotta ancora più difficile. Però la vita è anche un dono, loro sono costretti a fare una vita diversa perché qualcosa è andato storto, non lo hanno scelto - dichiara Riccardo Bagaini, giovanissimo velocista paralimpico in rappresentanza degli atleti Fispes, - è nostro dovere esserci, anche nelle campagne di sensibilizzazione come questa, per aiutarli e sostenerli in tutto il percorso di terapia e cura e per dare speranza. Tutti hanno diritto alla vita, lotta e dono allo stesso tempo, per andare avanti pensando a tempi migliori, anche attraverso lo sport».





Tutti gli iscritti saranno invitati a partecipare indossando il Nastrino dorato, in onore dei bambini e degli adolescenti che combattono il cancro. Al termine delle gare e fino alle 18 si apriranno le porte de «L'Isola che c'è», un'ampia area verde in sicurezza, allestita e animata dai Volontari dell'associazione, con irresistibili esperienze per tutti i bambini, dall'agility con i cani da salvataggio alla corsa nei sacchi, dallo Stagno degli anatroccoli all'orchestra di strumenti musicali realizzati con materiali di recupero, e molto altro ancora. E per i grandi tornerà a grande richiesta il «Mercatino delle Mani Felici dove trovare piccoli pensieri artigianali realizzati con gusto e fantasia dalle abili Volontarie dell'associazione. I contributi raccolti con i proventi delle iscrizioni e nell'area ludica aiuteranno Peter Pan a mantenere aperto il suo grande polo d'accoglienza ai piedi del Gianicolo dove ospita gratuitamente tante famiglie costrette a trasferirsi a Roma per curare il figlio colpito da tumore o leucemia. Per informazioni e iscrizioni: www.maratonadipeterpan.it .

© RIPRODUZIONE RISERVATA