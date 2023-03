«Camminare 11 minuti al giorno previene una morte prematura su 10»: lo studio di Cambridge conferma

Se tutti dedicassimo appena 11 minuti della nostra giornata per farci anche solo una normale camminata a passo svelto, salveremmo in media una persona su dieci da una morte prematura. Questo il risultato statistico raggiunto da un team di ricercatori dell'Università di Cambridge, nel Regno Unito.

Lo studio, pubblicato sul British Journal of Medicine, riafferma il ruolo dell'attività fisica come fonte primaria di difese immunitarie e benessere dell'organismo: camminare a ritmo sostenuto, danzare, giocare a calcio o a tennis, può ridurre i rischi di sviluppare malattie cardiovascolari e alcuni tipi di cancro e leucemia.

Si tratta del più ampio studio mai realizzato nel suo genere: i ricercatori hanno esaminato infatti ben 196 articoli, riguardanti i dati di oltre 30 milioni di partecipanti provenienti da 94 coorti di nascita. Gli studiosi si sono concentrati dunque sull’associazione tra i livelli di attività fisica e il rischio di malattie cardiache, cancro e morte prematura.

Lo studio

Il servizio sanitario nazionale britannico (Nhs) raccomanda ai cittadini adulti del Regno di svolgere ogni settimana almeno 150 minuti di attività fisica, intensa o moderata.

Secondo i ricercatori di Cambridge, ne basterebbero anche solo la metà: non più di 75 minuti di sport ogni sette giorni, per ridurre del 23% il rischio di morte prematura della propria persona. Se tutti seguissero il consiglio, assisteremmo (in media) a una morte precoce in meno su dieci. Se invece tutti osserverebbero la raccomandazione dell'Nhs, circa 1 morte prematura su 6 sarebbe evitata. I 75 minuti di movimento intenso servirebbero anche a diminuire del 17% il rischio di malattie cardiovascolari e del 7% quello di cancro.

«Se sei una persona che trova scoraggiante l’idea di sostenere 150 minuti di attività fisica di intensità moderata alla settimana, allora i nostri risultati dovrebbero essere una buona notizia per te - ​​ha affermato il dottor Søren Brage, dell’unità epidemiologica del Medical Research Council (MRC) di Cambridge - Fare un po’ di attività fisica è meglio che non farne proprio. Se poi ritieni che 75 minuti a settimana siano ampiamente gestibili, allora potresti provare ad aumentare la quantità gradualmente fino all’intero importo raccomandato dal Nhs di 150 minuti».

Occorre tuttavia fare una precisazione: nei minuti di attività fisica - così come inteso dagli esperti - non vanno ricompresi i tempi di spostamento per andare a lavoro o in altri posti per mere ragioni di necessità. Il tempo «salutare»di cui gli studiosi di Cambridge parlano, quindi, deve essere dedicato solo ed esclusivamente a scopi di attività motoria.