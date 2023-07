Caldo record e smog raddoppiano il rischio d'infarto per donne e anziani: lo studio

Caldo record più smog, mix letale: quando il calore estremo si combina ad alti livelli di di inquinamento nell'aria può raddoppiare il rischio di morte per infarto. È la conclusione di uno studio cinese basato sull'analisi di oltre 200mila decessi per attacco

cardiaco (202.678), registrati fra il 2015 e il 2020 nella provincia dello Jiangsu. I dati sono stati pubblicati su 'Circulation', rivista dell'American Heart Association.

In generale, tutte le temperature estreme, calde o fredde che siano, risultano più letali se associate ad alte concentrazioni di polveri sottili (particolato Pm2.5).

Vale soprattutto per donne e anziani, secondo lo studio condotto dagli scienziati della Sun Yat-sen University di Guangzhou.

I dati

Gli esperti hanno osservato un raddoppio degli attacchi di cuore durante le ondate calore che sono durate almeno quattro giorni e in cui si sono registrate concentrazioni di polveri inquinanti superiori a 37,5 microgrammi per metro cubo d'aria. Nei giorni di caldo estremo le donne sono risultate più colpite dagli attacchi cardiaci rispetto agli uomini. Lo stesso è valso per gli anziani, più a rischio infarto rispetto ai giovani, anche nelle giornate di freddo gelido e smog diffuso.

«I nostri risultati forniscono la prova che ridurre l'esposizione alle temperature estreme e all'inquinamento da particolato fine può essere utile per prevenire morti premature per infarto, specialmente tra le donne e gli anziani», commenta l'autore "senior" dello studio

Yuewei Liu, professore associato di Epidemiologia della School of Public Health dell'ateneo Sun Yat-sen.