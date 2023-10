Adolescenti sempre più sedentari, solo l'8% fa un'ora di sport al giorno: «Abitudini peggiorate nel post Covid»

Sono allarmanti i dati che riguardano il rapporto degli adolescenti italiani con l'attività fisica e la tendenza dei loro stili di vita: solo l'8% degli under 18 fa almeno un'ora di sport al giorno come raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms); ben il il 18,2% di loro è in sovrappeso e il 4,4% obeso. Un peggioramento evidente se si fa un confronto con i dati disponibili prima della pandemia da Covid-19.

Il confronto con l'epoca pre-Covid

Prima dell'emergenza sanitaria il sovrappeso interessava il 16,6% dei ragazzi sotto i 18 anni e l'obesità il 3,2% .

Per questo la Federazione degli Oncologi, Cardiologi e Ematologi (Foce) ha lanciato, insieme al Ministero dello Sport e al Coni, la nuova edizione di "Allenatore alleato di salute", un progetto a 360 gradi per promuovere gli stili di vita sani rivolto innanzitutto agli adolescenti, ma strutturato per raggiungere tutti i cittadini, inclusi gli over 65.

L'iniziativa

Il progetto, il primo al mondo per sensibilizzare i coach nell'educazione alla salute degli adolescenti, è presentato oggi, 4 ottobre, dutante una conferenza stampa nella sala Giunta del Coni, moderata da Alessandro Antinelli, Giornalista Rai, e Mauro Boldrini, direttore della Comunicazione di Foce.

I dati dicono che «l'abuso di alcol aumenta in particolare tra le ragazze di 15 anni: coloro che dichiarano di essersi ubriacate almeno due volte nella vita sono il 21% (nel 2018 erano il 16%). E gli stili di vita scorretti tendono a peggiorare con l'avanzare dell'età: quasi il 30% degli adulti è completamente sedentario e il 24% fuma. Emblematica - prosegue Foce - la condizione di eccesso ponderale, che interessa complessivamente circa 17 milioni di cittadini over 18 (12.900.000 in sovrappeso e 4.100.000 obesi). Ad avere problemi con la bilancia sono il 27% dei 18-24enni, il 54% degli over 50, per arrivare al 59% fra i 65-74enni».

Sport come bene essenziale: la riforma

«La recentissima riforma costituzionale sull' attività sportiva come elemento essenziale del benessere psicofisicò rende indispensabili le campagne di sensibilizzazione sulla prevenzione primaria - spiega Francesco Cognetti, presidente Foce -. Nei mesi scorsi abbiamo firmato protocolli d'intesa con il Ministero dello Sport e il Coni, finalizzati a promuovere progetti di informazione sugli stili di vita sani».

«La nuova edizione di "Allenatore alleato di salute" - prosegue - si colloca in questo contesto ed è una grande campagna nazionale per far comprendere a tutta la popolazione l'importanza dell'attività fisica e rendere lo sport uno degli elementi che accompagnano la quotidianità dei cittadini. Tutto questo accanto allo stimolo forte a seguire una dieta sana, a dire no al fumo e all'abuso di alcol. Il complesso di queste azioni può avere un impatto importantissimo sull'incidenza di gravi patologie, come i tumori e le malattie cardiovascolari».