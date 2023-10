Ottobre Rosa 2023 Lazio, come usufruire degli screening gratuiti

Martedì 3 Ottobre 2023, 10:56

La campagna di sensibilizzazione, prevenzione ed educazione sanitaria è iniziata. Anche il Lazio si tinge di rosa per la lotta contro il tumore al seno per cui ogni anno vengono messi a disposizione degli screening gratuiti ad una determinata categoria di persone. Dal 2 ottobre la Regione Lazio offre alle donne con un'età compresa tra 50 e 74 anni dei percorsi organizzati per la diagnosi precoce del tumore alla mammella e tutti i controlli necessari qualora qualcuno risultasse positivo alla mammografia di screening, fino all’eventuale trattamento chirurgico. Lo screening gratuito viene messo a disposizione anche alle donne con età compresa tra i 45 e i 49 anni presso le strutture regionali convenzionate. Per quanto riguarda la prenotazione, la categoria di fascia di età più bassa dovrà prendere appuntamento per l’esame attraverso il ReCup, rivolgendosi al numero telefonico 06.164161840, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 19.30; il sabato dalle ore 7.30 alle ore 13.00. Le donne con una fascia di età più alta, invece, non hanno bisogno di prescrizione medica e possono contattare direttamente il numero verde o il sito Salute Lazio per fissare un appuntamento tramite l’invito spedito dalle Aziende sanitarie locali. Sono sempre di più le diagnosi di tumore al seno che negli ultimi anni hanno contribuito ad alzare il tasso. Secondo i report degli ultimi mesi, la patologia è tra le più comuni per le donne ed attualmente non vi è una distinzione di età: il 41% di tutti i tumori femminili per le donne sotto i 50 anni; il 35% tra i 50 e i 69 anni e il 22% nelle donne over 70. Rispetto al passato, tuttavia, vi sono più possibilità di guarire grazie alle scoperte scientifiche e miglioramento della vita che abbassano il tasso di mortalità. In Italia, sono più di 834.000 le donne guarite. Gli indici di mortalità sono scesi quasi del 6% rispetto al 2020. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN



