MoltoSalute, allarme Covid e influenza: boom di contagi. Come "salvare" le feste

Mal di clima. Il cambiamento climatico è il più grande rischio per la salute. L’allarme arriva dall’Oms. Tutto l’organismo risente delle alte temperature: il cuore, i polmoni, la vista e anche la psiche. Arrivano nuove malattie con zecche e zanzare, vettori di virus sconosciuti. Insomma, sale l’eco-ansia. Parte da qui MoltoSalute, inserto giovedì 14 in edicola (e disponibile online) con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia). I bambini soffrono in tutto il mondo per l'afa e hanno disturbi respiratori, cardiaci - denuncia Save The Children - e la loro crescita risente del climate change. Allarme anche per le patologie legate allo smog. La pneumologa Annalisa Cogo (università di Ferrara) raccomanda: «Fare attività fisica lontano dal traffico».

A proposito di malanni di stagione e virus, si fa il punto sull’influenza e sul Covid. Baci e abbracci delle Feste rischiano di incrementare ulteriormente i contagi da coronavirus. E si raccomanda attenzione (e anche un po’ di distanziamento) per tutelare sé e gli altri. Sotto le feste si rischia anche il boom di reinfezioni: le molteplici varianti Omicron hanno ridotto i tempi dell'immunizzazione. Bene mascherine e distanziamento. Nino Cartabellotta della Fondazione Gimbe: «I tassi di vaccinazione sono ancora molto bassi anche per ritardi organizzativi». E a proposito di influenza il geriatra Andrea Ungar sottolinea: «Ogni punto in più di copertura vaccinale può salvare quasi 60 persone».

IL REFLUSSO

Focus sul reflusso gastroesofageo, il bruciore di stomaco dovuto alla risalita dell'acido verso l'esofago. I sintomi possono essere confusi con quelli di altre patologie come la crisi anginosa. Fumo, pasti abbondanti e grassi sono da evitare, così come la cioccolata, la menta, il caffè e le spezie piccanti. Si raccomanda anche di andare a letto due, tre ore dopo aver cenato in maniera preferibilmente leggera. Ci sono anche medicine e integratori da bollino rosso.

Il tradizionale “Vero o falso?” si occupa di detox, anche in vista delle festività. Obiettivo: limitare le calorie in vista dei cenoni. Il gastroenterologo Piretta: «Per mantenersi in forma bisogna seguire le buone abitudini tutto l'anno». Bene le tisane che aiutano la digestione e hanno un effetto detox.

La dieta salva anche la pelle. Contro il melanoma privilegiare i cibi alleati come lenticchie, cereali, broccoli, finocchi, funghi, che sono preziosi perché migliorano la risposta ai farmaci. Paolo Ascierto, oncologo al Pascale di Napoli: «Ci sono ottimi risultati».