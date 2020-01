Super antibiotici, i nuovi farmaci contro i batteri killer: «Si possono evitare circa 3.000 morti l'anno in Italia»

Contro l'allarme dei super batteri, sono stati sperimentati dei nuovi super antibiotici in grado di ridurre la mortalità causata da infezioni resistenti dal 50-55% al 10-15%, una diminuzione di un terzo che equivarrebbe a evitare circa 3.000 morti l'anno in Italia. Lo dimostrano recenti studi clinici internazionali di fase tre presentati al convegno sull'antibioticoresistenza organizzato a Genova dalla Fondazione internazionale Menarini.

«Già oggi, utilizzando al meglio e più precocemente i farmaci più innovativi, alcuni già esistenti e altri in fase di approvazione, si potrebbe ridurre di un terzo la mortalità da super-batteri nel nostro Paese, salvando 3.000 vite l'anno», sottolinea Matteo Bassetti, professore ordinario di Malattie infettive al Dipartimento di scienze della salute dell'università degli Studi di Genova, presidente della Società italiana terapia antinfettiva (Sita) e del Simposio internazionale «What we need to know for winning the battle against superbugs?», organizzato a Genova dalla Fondazione Internazionale Menarini.

Il mondo ha bisogno di nuovi antibiotici con urgenza. «Purtroppo sono soltanto 12 nel mondo le nuove molecole in fase avanzata di sviluppo clinico in antibioticoterapia - afferma Bassetti - a fronte delle oltre 700 in oncologia. Per contrastare i germi multiresistenti è dunque necessario potenziare la ricerca e incentivare l'utilizzo di nuovi antibiotici, veri salvavita come gli antitumorali, superando il paradosso di non curare un'infezione oggi per timore che diventi più grave o meno curabile domani». I super-batteri resistenti agli antibiotici uccidono ogni anno 700 mila persone, 33 mila in Europa e 10.000 in Italia. L'esperto cita «il caso della Klebsiella pneumoniae, uno dei più frequenti batteri isolati in infezioni del sangue, dei polmoni e delle vie urinarie: recenti studi hanno evidenziato che i nuovi antibiotici hanno diminuito drasticamente la mortalità - spiega - che è scesa dal 50-55% al 10-15%. Una riduzione di circa un terzo che, rapportata ai 10 mila morti l'anno in Italia, equivalgono a 3.000 morti in meno».

Nella guerra ai germi multiresistenti è dunque «necessario potenziare la ricerca e incentivare l'utilizzo di nuovi antibiotici, veri salvavita come gli antitumorali, superando il paradosso - osserva Bassetti - di non curare un'infezione oggi per timore che diventi più grave o meno curabile domani. Se le aziende farmaceutiche non investiranno più in ricerca e sviluppo di nuovi antibiotici vi è il rischio di un ritorno in epoca pre-antibiotica, con la comparsa di ceppi batterici sui quali nessun antibiotico funziona più». «Se non interveniamo in maniera decisa, coinvolgendo le istituzioni e il sistema sanitario in tutti i suoi gangli al pari della società civile, come le aziende farmaceutiche che scoprono e producono nuovi antibiotici, il futuro sarà sempre più nero», avverte. Un allarme basato sui dati. L'Organizzazione mondiale della sanità prevede che entro il 2050 la prima causa di morte saranno le infezioni da germi resistenti con un numero di vite perdute, 10 milioni, più dei decessi causati attualmente dal cancro.

In Europa si stimano 392.000 morti - secondo lo scenario dell'Oms che è tornato sulla questione oggi richiamando l'attenzione internazionale - e 120.000 in Italia, che già oggi con 10.000 decessi l'anno è la nazione più colpita, assieme alla Grecia. Cambiare passo, invocano gli esperti, è dunque «indispensabile perché la semplice prevenzione non basta più: anche somministrando gli antibiotici soltanto quando è necessario e facendo molta attenzione al contenimento delle infezioni e della trasmissione batterica in ospedali e case di cura, soltanto il 50% delle infezioni acquisite durante l'assistenza può essere prevenuto». Anche per questo gli specialisti propongono di «equiparare i requisiti regolatori dei nuovi antibiotici a quelli degli antitumorali, creando 'corsie preferenzialì e percorsi regolatori accelerati e semplificati per l'approvazione, l'immissione in commercio e l'introduzione a livello regionale di farmaci salvavita».

