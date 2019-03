Spray nasale antidepressivo, una rivoluzione in psichiatria

Uno spray contro il mal d'umore. Non solo pillole. Per il trattamento della depressione arriva, per ora negli Usa, uno spray nasale a base di esketamina. La Food and Drug Administration (Fda), l'agenzia che regola i farmaci, ha infatti approvato questo farmaco per la terapia della depressione negli adulti che hanno provato altri antidepressivi senza risultato. Poichè però c'è il rischio di gravi effetti collaterali (come sedazione e dissociazione), oltre che di abuso o cattivo uso, lo spray sarà disponibile solo attraverso un sistema di distribuzione molto ristretto e a certe condizioni.

Da molto tempo c'era bisogno di nuovi trattamenti efficaci per la depressione diventata resistente ai farmaci

commenta Tiffany Farchione, direttore della divisione prodotti psichiatrici dell'Fda.

Visti i timori sulla sicurezza, si è deciso che il farmaco sarà gestito solo da medici o cliniche certificate, che possano monitorare il paziente per almeno due ore dall'assunzione

, continua. I pazienti con depressione grave, che hanno provato almeno due antidepressivi senza risultati sono considerati

resistenti alla terapia antidepressiva

Visti i possibili effetti collaterali, medico e paziente devono firmare un modulo in cui si dice chiaramente che il paziente deve lasciare la struttura sanitaria in condizioni sicure, e non può guidare o usare macchinari pesanti per il resto del giornata, dopo aver ricevuto il farmaco. Il paziente se lo spruzza da solo sotto la supervisione del medico in cliniche o centri certificati, e non può portare lo spray a casa. Lo spray nasale a base di esketamina con azione rapida contro i disturbi depressivi rappresenta una vera rivoluzione in ambito psichiatrico.



Lo sostiene Graziano Pinna, neuroscienziato e psichiatra italiano che lavora presso l'Università dell'Illinois a Chicago, all'indomani dell'autorizzazione all'uso data dalla Food and Drug Administration in America (pur con i dovuti limiti di sicurezza disposti dall'agenzia regolatoria statunitense). Si tratta del primo farmaco antidepressivo che agisce in fretta, migliora l'umore in pazienti a rischio suicidio, funziona su pazienti depressi su cui i farmaci finora in uso non hanno effetto.

Ciò che rende l'introduzione di questo nuovo farmaco rivoluzionaria - ribadisce Pinna - nel campo del trattamento della depressione sono gli effetti antidepressivi rapidi e non dopo le 4-6 settimane di terapia necessarie per fare effetto ai farmaci utilizzati fino ad oggi, gli 'SSRI', come il Prozac che fu approvato nel lontano 1987

.

Quindi con pazienti depressi con ideazione suicida - sottolinea l'esperto - ora non bisogna più aspettare settimane, col rischio della vita del paziente, e sperare che il farmaco funzioni

Inoltre, è rilevante che lo spray sia efficace su pazienti farmaco-resistenti, cioè che non rispondono ai trattamenti tradizionali.

»,”.».«Dopo più di trent'anni dall'introduzione degli SSRI che non sono efficaci in metà dei pazienti cui vengono somministrati - precisa Pinna - finalmente il campo della psichiatria ha fatto passi da gigante nel garantire una terapia per il disequilibrio dell'umore con una nuova generazione di antidepressivi che domineranno il campo e miglioreranno la salute di milioni di persone nel mondo. Finalmente si vede luce dopo decenni bui per il trattamento delle malattie mentali».