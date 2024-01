Parkinson detector, in Senato lo scanner che consente una diagnosi precoce della malattia: invenzione di un 17enne di Novara

È stato presentato oggi a Roma, in Senato, il Parkinson detector, invenzione di Tommaso Caligari (17 anni), studente novarese. La presentazione è avvenuta per mezzo di una conferenza stampa, organizzata dal questore Gaetano Nastri, che ha visto al tavolo, in Sala Nassirya, anche il presidente della Commissione Affari Sociali e Salute di Palazzo Madama, Francesco Zaffini.

L'invenzione

Lo strumento consiste in uno scanner che per mezzo dell'intelligenza artificiale permette la diagnosi precoce della malattia.

Aggiunge di aver ideato un congegno «che fosse in grado di rilevare queste alterazioni e che potesse così andare ad aiutare il medico nella diagnosi precoce della malattia tramite semplicemente due telecamere che analizzano appunto il cammino del paziente sotto esame».

Le parole del senatore Nastri (FdI): «Scoperte ingegnose come questa rappresentano un patrimonio immenso per il nostro servizio sanitario nazionale che costituisce un presidio imprescindibile del nostro sistema sociale e offre prestazioni di assoluta qualità che non hanno da invidiare a nessun altro paese. Puntare su questo -sottolinea il senatore- ci permetterebbe anche di invertire il trend negativo che vede sempre più under 30 fare la valigia per andare all'estero per trovare porte più aperte e retribuzioni migliori».

Riconoscimenti

Lo scanner di Caligari è stato premiato come miglior progetto al concorso europeo “I giovani e le scienze 2023” della direzione generale Ricerca della Commissione europea e a settembre ha avuto la possibilità di essere presentato a Bruxelles a “EUCYS-European Union Contest for Young Scientists”. Ha partecipato, inoltre, ad altre competizioni internazionali, ricevendo persino l'invito alla consegna dei premi Nobel a Stoccolma.