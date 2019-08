EEE, paura virus delle zanzare negli Usa: già tre morti, 14enne in fin di vita in Michigan

Una ragazza di 14 anni, originaria del Michigan, Savannah DeHart, 14, sta lottando tra la vita e la morta dopo essere stata affetta da encefalite equina orientale (EEE). Il virus è stato portato dalle zanzare in tre Stati statunitensi dove sta destando grande allarme. Al momento i decessi negli stati americani sono già tre, l'ultimo quello di una donna in Massachusetts a causa del morbo trasmesso dal virus. Le autorità stanno mettendo in guardia anche gli abitanti di Michigan e del New Jersey dove sono apparsi altri contagi.

In circa il 30% dei casi - spiegano i Cdc - la EEE risulta letale in quanto le complicazioni possono portare edemi cerebrali incontrollabili, dolori, epilessia, insufficienza respiratoria, coma. In molti altri i danni alla salute sono di lungo termine. In particolare, in alcune zone appunto di Massachusetts, New Jersey e Michigan, i responsabili sanitari hanno suggerito alla popolazione di non uscire al tramonto e all'alba, quando le zanzare sono più attive. E di coprirsi in ogni caso di spray anti insetti, sia il corpo che i vestiti. Una giovane contagiata sta lottando tra la vita e la morte in Michigan. Il virus EEE è stato anche riscontrato in animali in Florida e nello Stato di New York. La stagione 2019, anche senza un conto chiaro delle infezioni EEE - dicono le autorità - è più intensa del solito, quando al massimo si registrano 5-6 casi l'anno.

