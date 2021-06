Camilla Canepa, oggi l'autopsia. La trombosi scatenata dai farmaci che assumeva?

Si attende per oggi il risultato dell'autopsia su Camilla Canepa, la giovane studentessa morta per una trombosi al seno cavernoso dopo avere ricevuto il vaccino AstraZeneca durante un open day il 25 maggio a Genova. Soffriva di piastrinopenia, una malattia del sangue che potrebbe aver scatenato la reazione dopo il vaccino. Ma sembrerebbe che la patologia non fosse stata segnalata nella scheda di anamnesi, che bisogna consegnare prima di ricevere la dose. E non sarebbe stata menzionata neanche la cura con estroprogestinici seguita dalla ragazza, cura proseguita dopo l'assunzione di Vaxzevria. Gli inquirenti stanno dunque indagando su tre aspetti: u na tac fatta senza mezzo di contrasto, dimissioni il giorno dopo senza ulteriori accertamenti e il mancato trasferimento all'ospedale San Martino di Genova .

Camilla Canepa,18enne morta dopo AstraZeneca, omissioni e responsabilità: oggi la verità dal certificato anamnestico

La tac l'avrebbe salvata?

Nella scheda dell'ospedale era stata indicata una piastrinopenia autoimmune familiare (cosa questa che avrebbe posto Camilla nel gruppo dei 'pazienti fragilì cui non poter somministrare Vaxzevria) oltre a una cura con estroprogestinici. La piastrinopenia però non era stata indicata nella scheda anamnestica dell'hub vaccinale. Con una tac più approfondita, si chiedono gli inquirenti, si sarebbe visto cosa stava succedendo? Oppure, con un ricovero da subito al San Martino si sarebbe fatto prima? Insomma, con quei sintomi e sapendo che aveva fatto il vaccino, i medici di Lavagna hanno sottovalutato le condizioni della studentessa? I farmaci ormonali che Camilla aveva iniziato a prendere subito dopo il vaccino possono avere provocato i trombi ?

La morte di Camilla ha generato rabbia, sconforto e angoscia. E ha portato incertezza e dubbi. Così come la morte di Gianluca Masserdotti, 54 anni, morto a Brescia 12 giorni aver ricevuto la dose di AstraZeneca. Anche lui è morto per una trombosi. Anche per la sua morte la procura bresciana ha aperto un'inchiesta, ipotizzando l'omicidio colposo.