Covid, Zaia: «Il Veneto in zona bianca dal 7 giugno»

Veneto in zona bianca dal 7 giugno. Il Veneto conferma attraverso le parole del presidente Luca Zaia il trend positivo che la Regione ha ormai preso. In Veneto l'indice Rt è 0,69, l'incidenza del 29,8 su 100 mila abitanti; i tassi di occupazione degli ospedali e delle terapie intensive sono al 7%. «È quasi la metà di quella prevista - ha commentato il presidente Luca Zaia - per essere in zona bianca». Zaia torna in diretta per dare gli ultimi aggiornamenti sull'andamento dell'epidemia da Covid nella regione e sulle ultime regole stabilite nell'incontro Stato-Regioni per la zona bianca.

«Questi dati - ha aggiunto - credo che verranno confermati domani dall'Iss, ci avvieremo all'ultima settimana di valutazione e se confermati entriamo nella zona bianca». Nel frattempo in Veneto, si preparano alla campagna vaccinale dell'autunno.

Bollettino

Sono stati 242 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ,e 6 i decessi, per un totale, rispettivamente, di 422.730 infetti dall'inizio dell'epidemia, e 11.546 vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. Negli ospedali sono scesi a 735 (-38) i posti letto occupati da malati con Covid, dei quali 651 in area medica (-30), e 84 (-8) in terapia intensiva. I soggetti attualmente positivi e in isolamento domiciliare sono 9.377 (-327).

Vaccini

«Sono 29.638 vaccini nelle ultime 24 ore. Il 97,9 sopra gli 80 anni, 85,5% tra 70-79, mentre 60-69 sono all'81%, 50-59 arrivati al 72%, mentre 40-49 al 52% e dobbiamo ancora aprire posti per questi ultimi. Direi che sono dati ottimi, tenuto conto che la vaccinazione è volontaria e che apriremo posti mano a mano che arrivano i vaccini»

