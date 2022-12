Striscia la Notizia, la velina Anastasia Ronca non c'è: ecco perché

La Velina Anastasia Ronca è positiva al Covid e non potrà partecipare alle puntate di Striscia la Notizia. Oggi debutta sul bancone del tg satirico di Antonio Ricci Valentina Corradi. La bionda new entry di 'Paperissima Sprint', due volte campionessa italiana under 21 di danza sportiva, realizzerà gli stacchetti assieme alla Velina mora Cosmary Fasanelli. « Anastasia sta bene - riferisce una nota del programma Mediaset - e, in attesa di tornare a 'Striscià, seguirà le puntate da casa».

Chi sono le veline

Valentina Corradi è ligure di Rapallo (Genova), nata nel 2001. Durante gli anni del liceo si allenava tra La Spezia e Marina di Massa, ogni giorno i suoi genitori la accompagnavano a danza e lei studiava in auto e la sera fino a tardi. La sua vita è il ballo, da sempre, anche se, tra una competizione e l'altra, è riuscita anche a vincere un paio di concorsi di bellezza. Il mondo della televisione le è sempre piaciuto. Nel 2019 ha partecipato a una sfida ad Amici, una bella esperienza anche perché ha coinciso con il suo diciottesimo compleanno.