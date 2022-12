Enzo Iacchetti assente da Striscia la Notizia, al suo posto c'è Enrico Beruschi: il motivo

Da lunedì la coppia storica di Striscia la Notizia è tornata dietro al bancone di Canale 5. Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, per il 28esimo anno tornano a condurre il tg satirico di Mediaset, subentrando al duo composto da Sergio Friscia e Roberto Lipari. E solo qualche giorno dopo l'eserdio il duo è stato costretto a dividersi.

Striscia la Notizia, ecco perché Iacchetti è assente

Ieri infatti Iacchetti era assente al suo posto a fianco a Ezio Greggio c'è stato Enrico Beruschi. Per la puntata di giovedì 15 dicembre di Striscia la Notizia, Enzo Iacchetti è stato assente. Ecco il motivo: il conduttore è indisposto è un po’ di influenza, che lo tiene momentaneamente lontano dalla conduzione di Striscia. nulla di preoccupante ovvio.

Chi è Enrico Beruschi

Al suo posto c'è stato come detto Enrico Beruschi, alla sua prima volta nel ruolo di conduttore di Striscia la Notizia a 81 anni. Il comico è un volto noto della tv italiana fin dagli Anni ’70. Ha preso parte a innumerevoli film, ma è con la televisione che la sua carriera ha raggiunto l’apice. Ha partecipato infatti a moltissime trasmissioni di grande successo, una su tutte Drive In, di cui è stato uno dei protagonisti tra il 1983 e il 1986 grazie alle sue gag divertenti e ai suoi buffi personaggi. Nel 1977 era tra i comici del celeberrimo Non Stop, insieme a Marco Messeri, La Smorfia, I Gatti di Vicolo Miracoli e molti altri grandi nomi del cabaret italiano. Due anni dopo ha partecipato anche al Festival di Sanremo con il suo brano Sarà un fiore, divenuto poi un vero e proprio tormentone.