Vaccino Moderna, preaccordo con l'Ue per la distribuzione di 160 milioni di dosi

Vaccino coronavirus, si susseguono le notizie ottimistiche. Ieri Modena ha annunciato che il suo vaccino è efficace al 94%, un dato ritenuto «straordinario» da Anthony Fauci, uno dei più importanti immunologi mondiali. Sulla scia dell'annuncio, la Commissione Europea, al termine dei colloqui esplorativi con Moderna, è arrivata oggi a un preaccordo «per 160 mln di dosi» del vaccino contro la Covid-19 sviluppato dalla società di Cambridge, nel Massachusetts (Usa), «80 mln più 80 mln. Ora dobbiamo continuare i negoziati e vedere come tradurlo in un vero contratto». Lo dice il portavoce dell'esecutivo Ue per la Salute Stefan de Keersmaecker, durante il briefing con la stampa a Bruxelles.

Vaccino Sputnik, la situazione

Una coppia di Omsk che ha preso parte alla fase 3 degli studi sul vaccino russo Sputnik V contro il coronavirus ha creato una chat su Telegram dove condividere le proprie esperienze con altri partecipanti alla ricerca. Il risultato ora è quasi un trial parallelo a quello ufficiale, con tanto di utenti 'maghi dei datì che hanno raccolto le testimonianze di ogni partecipante (i membri della chat ormai sono oltre 900, anche se il fondatore Vladimir Rusetsky indica in 150 gli attivi e «senz'altro vaccinati») e pubblicato tabelle per illustrare l'andamento dello studio. Morale. La 'ricerca del popolò - così si chiama la chat - conferma quanto illustrato dai ricercatori del centro Gamaleya, dove è stato sviluppato lo Sputnik V. «Il 75% dei partecipanti viene vaccinato, il 25% riceve il placebo: dopo tre settimane si sviluppano gli anticorpi, le analisi lo confermano», ha detto Rusetsky alla testata indipendente Meduza. «Cavolo, il satellite vola e fa bip», ha scritto su Facebook Dmitry Kulish, membro della chat e della fase 3, pubblicando una tabella con dati parziali. Il campione, in questo caso, è riferito a 130 persone sottoposte alla prima iniezione e 107 alla seconda. «Se dopo la seconda iniezione non si prova dolore, allora si ha il placebo», scrive Kulish, che lavora per Skoltech - centro di ricerca all'avanguardia di Mosca - e DrugDevelopment.Ru. In generale l'analisi rivela che un maggior numero di persone ha riscontrato febbre oltre i 38ø dopo la seconda iniezione ma che il 42% dei partecipanti ha avuto fastidi dopo la prima (rispetto al 32% dopo la seconda). Il 24% dei casi non ha avuto nessun sintomo dopo la prima iniezione e il 37% dopo la seconda. «All'11 novembre - ha fatto sapere recentemente il centro Gamaleya in una nota - nell'ambito degli studi clinici in 29 centri medici russi, più di 20.000 volontari sono stati vaccinati con la prima dose e oltre 16.000 volontari con la prima e la seconda dose del vaccino». L'efficacia dello Sputnik V, sulla base dei primi dati parziali, sarebbe del «92%».

Vaccino Covid, Fauci: «Dati straordinari, prime dosi a fine dicembre»

Viola ottimista

Le buone notizie sul fronte dei vaccini anti-Covid aprono le porte alla discussione su come saranno distribuiti. «Si vede chiaramente la luce in fondo al tunnel», sottolinea all'Adnkronos Salute l'immunologa Antonella Viola, ordinario di Patologia generale all'Università di Padova. «Mentre per quanto riguarda la fase della distribuzione, sui cui già si stanno scatenando le polemiche, non credo debba esserci panico ma l'importante è lavorarci. In Italia - avverte Viola - ci sono tanti centri, pubblici e privati, dove possono essere conservati anche i vaccini che necessitano di temperature di conservazione a -80 gradi centrigradi»: «Attenzione invece alle scorte di ghiaccio secco - ricorda l'immunologa - se ne parla poco ma ne servono enormi quantità». Ma quando arriverà in Italia il primo vaccino anti-Covid gli italiani correranno a farsi la prima dose? «Spero proprio di sì - risponde la scienziata - Ma spero anche che il Governo abbia un'idea di quanta popolazione oggi è no-vax, perché è su quella che occorre comunicare bene».

Ultimo aggiornamento: 14:25

