Vaccini, Speranza: «Il 28 maggio ok Ema a Pfizer per 12-15 anni. Strategico per riapertura scuole in sicurezza»

L'Ema darà l'ok al vaccino Pfizer per i bambini dai 12 ai 15 anni il prossimo 28 maggio, un passo avanti «Strategico per apertura in sicurezza prossimo anno scolastico». A renderlo noto è il il ministro della Salute Roberto Speranza rispondendo ad una interrogazione alla Camera. «Si prevede che il 28 maggio l'Ema rilasci l'autorizzazione al vaccino Pfizer per la fascia 12-15 anni. Per il momento solo questo immunizzante è previsto a partire dall'età di 16 anni, gli altri dai 18. È un fatto molto importante perchè vaccinare i giovani è altamente strategico ed è essenziale per la riapertura in sicurezza del prossimo anno scolastico», ha detto il ministro. «Aspettiamo la decisione dell'Ema anche per dare maggiori informazioni su queste fasce d'età». ha aggiunto.

«Il Governo è a lavoro con il generale Figliuolo per costruire quindi un adeguamento del piano alla disposizione» dell'Ema sul vaccino per tale fascia d'età «che ci aspettiamo per la fine del mese, che ci metta nelle condizioni di costruire un'informazione che renda consapevoli le persone dell'importanza delle vaccinazioni come arma fondamentale per chiudere questa stagione così difficile». «Finora ci siamo preoccupati di vaccinare le fasce di persone più esposte al virus: operatori sanitari, anziani, fragili. A giugno arriveranno altri 20 milioni di dosi di vaccini e l'immunizzazione potrà essere estesa ad altre categorie di cittadini, tra cui i più giovani», ha concluso Roberto Speranza, rispondendo al Question Time alla Camera.

