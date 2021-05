Maturità 2021, nel Lazio 70 hub Pfizer dedicati al vaccino per gli studenti

Centri vaccinali dedicati agli studenti che devono fare la maturità. Saranno 70 nel Lazio gli hub dedicati alle vaccinazioni per i maturandi nell'open day dell'1-2-3 giugno. Si tratta di tutti i centri vaccinali dove viene somministrato Pfizer che apriranno le porte non solo ai maturandi ma anche ai professori non ancora immunizzati. Dunque a due settimane dall'avvio dell'esame di maturità i circa 50mila maturandi del Lazio avranno l'occasione di vaccinarsi.

APPROFONDIMENTI SALUTE Pfizer, il vaccino dell'azienda farmaceutica statunitense ECONOMIA Covid, decreto Covid: il "green pass" vale 9 mesi, a partire dalla... LA GUIDA Vaccini, Johnson&Johnson in farmacia da giugno: chi può...

Si sta studiando anche la possibilità di creare accessi dedicati negli hub per i maturandi per non sovraccaricare i centri e ritardare il flusso degli altri vaccinandi. Allo studio anche le modalità di prenotazione: l'accesso alla vaccinazione sarà dedicato a chi sosterrà l'esame nelle scuole del Lazio e per questo l'Ufficio scolastico regionale fornirà gli elenchi degli studenti che dovranno sostenere la maturità. La prenotazione avverrà sempre attraverso il portale dedicato della Regione Lazio.

Vaccini, Johnson&Johnson in farmacia da giugno: chi può farlo, dove, prenotazioni. La lista dal Lazio alla Campania

Vaccini, posso viaggiare dopo la prima dose? Green pass, test e richiamo: come spostarsi in Italia e all'estero

© RIPRODUZIONE RISERVATA