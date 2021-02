Oms: «Vaccino Astrazeneca anche in caso di varianti e per over 65»

Il vaccino prodotto da Oxford-AstraZeneca può essere usato anche nei Paesi in cui sono presenti varianti del Covid. Lo sottolineano i 15 esperti di un gruppo dell'Oms specializzato nelle immunizzazioni all'interno delle loro raccomandazioni provvisorie su questo vaccino, illustrate in conferenza stampa a Ginevra. Il vaccino AstraZeneca, viene spiegato, può essere impiegato anche nei Paesi in cui «sono presenti le varianti» del coronavirus.

APPROFONDIMENTI COVID «Vaccino Astrazeneca, richiamo dopo 12 settimane e usare stesso... NEWS Scontro Ue-AstraZeneca, ‘taglio nelle consegne ingiustificato e... NEWS Via libera Ema ad AstraZeneca dai 18 anni LA SPERIMENTAZIONE Vaccini, il Sudafrica interrompe il lancio di AstraZeneca:...

Gli esperti inoltre raccomandano l'uso del vaccino Astrazeneca anche per gli over 65. Il gruppo consultivo di esperti sull'immunizzazione (Sage) dell'Oms ha chiarito: «Potrebbe essere somministrato a persone di 18 anni e più, senza un limite di età superiore». Questo «significa che le persone over 65 anni dovrebbero ricevere la vaccinazione», ha evidenziato Alejandro Cravioto, presidente del Sage.

Scontro Ue-AstraZeneca, ‘taglio nelle consegne ingiustificato e inaccettabile’

Il Sudafrica, sulla base di uno studio, nei giorni scorsi aveva sollevato la possibilità di un'efficacia «limitata» del vaccino AstraZeneca contro la variante sudafricana, considerata più contagiosa e largamente responsabile della seconda ondata dell'epidemia nel Paese. Nelle sue raccomandazioni il gruppo di esperti dell'Oms indica che «questo studio è stato progettato per valutare l'efficacia del vaccino contro tutte le forme di gravità della malattia, ma la piccola dimensione del campione non ha permesso di valutare in modo specifico l'efficacia del vaccino contro forme gravi di Covid-19». Ed «in considerazione di ciò, l'Oms attualmente raccomanda l'uso di AstraZeneca anche se le varianti sono presenti in un Paese», scrivono gli esperti. «È uno di quei vaccini che possono essere conservati nei normali frigoriferi e quindi sarà molto utile», ha detto ai media Soumya Swaminathan, responsabile scientifico dell'Oms.

Ultimo aggiornamento: 17:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA