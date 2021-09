Vaccini, Lombardia prima regione italiana a raggiungere l'80% del ciclo completo

Martedì 14 Settembre 2021, 11:42 - Ultimo aggiornamento: 11:57

«Oggi la Lombardia raggiunge l'obiettivo fissato da Figliuolo dell'80% della propria popolazione con più di 12 anni con vaccinazione completa. Siamo la prima regione ad arrivare a questo traguardo. Grazie a tutti gli operatori e ai cittadini lombardi. Vacciniamoci, proteggiamoci». Lo scrive sui social Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia. «Vaccinazioni, che traguardo per la Lombardia!», ribadisce la vicepresidente, invece su Facebook, che aggiunge: «Proseguono intanto le adesioni che nella nostra Regione hanno toccato la media dell'87%, con punte del 96% (per gli over 80), del 93% per gli over 60 e del 82% per la fascia tra i 12 e 29 anni».

«Siamo vicini all'80 per cento dei vaccinati nel Lazio e saremo la prima Regione a garantire una vera immunità di gregge ma non ci fermiamo. Dobbiamo continuare a impegnarci per superare questa soglia e tornare a essere liberi», aveva detto pochi giorni fa il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Una sorta di "guerra" dei numeri. «Oggi nel Lazio 4 milioni di cittadini hanno completato la vaccinazione: siamo sulla strada giusta - aveva spiegato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato - con lo sport vogliamo lanciare un grande messaggio Continuiamo lungo questa strada con serenità e grande determinazione questa è una guerra dura ma alla fine vinceremo noi».

TERZA DOSE - «Dal 20 o 21 settembre saremo pronti ad iniziare questa terza fase, rispettando le indicazioni che ci vengono da Roma di somministrare prima i fragili e ai pluripatologici. Se poi sarà necessario estenderlo a tutta la popolazione, siamo pronti», ha spiegati poi il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo alla trasmissione Morning News su Canale 5.

«Si inizierà - si legge in una nota della direzione Welfare di Regione Lombardia - dai pazienti trapiantati di organo solido e di cellule staminali ematopoietiche e si proseguirà con le altre categorie di pazienti immunocompromessi, come i pazienti in chemioterapia. In attesa della puntuale definizione della popolazione target da parte del Ministero della Salute, l'Unità di Crisi di Regione Lombardia ha già definito le attività e le priorità per l'elaborazione del piano operativo per la somministrazione di dosi addizionali e dosi 'booster'». «Il piano sarà condiviso con le Ats, le Asst e le rappresentanze dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, delle farmacie», conclude la nota.