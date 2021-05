Vaccini in azienda, come funziona e chi ha aderito: priorità ai supermercati e ai trasporti

Vaccini anti-Covid in azienda, si parte. L'Inail ha diffuso un documento nel quale si forniscono indicazioni operative per la somministrazione dei vaccini nei luoghi di lavoro, utili anche a sciogliere alcuni dubbi emersi nelle ultime settimane. Il documento è stato elabrorato assieme ai ministeri del Lavoro e della Salute, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e alla struttura di supporto alle attività del commissario straordinario per l'emergenza. La vaccinazione anti-Covid in azienda rappresenta «un'iniziativa di sanità pubblica, la cui responsabilità generale e supervisione rimane in capo al Servizio sanitario regionale, e che l'intera campagna vaccinale viene attuata secondo principi di priorità finalizzati alla tutela delle persone più vulnerabili al virus per età e stato di salute o per rischio di esposizione al contagio», si legge nel testo.

I CRITERI

Compatibilmente con la disponibilità di vaccini, la somministrazione nei luoghi di lavoro può iniziare in concomitanza con l'avvio della vaccinazione degli under 60. I piani aziendali di adesione, in particolare, devono essere inviati alle aziende sanitarie di riferimento, in coerenza con le indicazioni ad interim approvate lo scorso 8 aprile dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Sulla base di specifici quesiti delle Regioni, spiega l'Inail, «sono stati elaborati criteri quantitativi e qualitativi che permetteranno loro di valutare le priorità per i piani aziendali sulla base della disponibilità dei vaccini.

Il criterio quantitativo, privilegiando la capacità di vaccinare numeri consistenti di lavoratori, sia nell'ottica dell'efficienza e velocizzazione della campagna vaccinale sia in quella della solidarietà, consentirà l'accesso alla vaccinazione a lavoratori di aziende differenti operanti nel medesimo sito produttivo o nello stesso territorio. Tale criterio tende a facilitare l'accesso di piccole aziende, anche con differenti profili di rischiosità, che più difficilmente potrebbero organizzare punti vaccinali autonomi, semplificando inoltre l'organizzazione della campagna.

Il nuovo documento tecnico fornisce anche alcuni criteri qualitativi utili a definire le priorità, nel rispetto del principio di tutela dei lavoratori a maggior rischio di contagio da Sars-CoV-2. I diversi settori di attività, in particolare, sono suddivisi in tre macro-gruppi sulla base della classificazione del rischio, secondo i parametri di esposizione, prossimità e aggregazione contenuti nel documento tecnico dell'Inail approvato dal Comitato tecnico scientifico il 9 aprile 2020, insieme ai dati delle denunce di infortunio da Covid-19 analizzati per incidenza nei diversi settori produttivi. Nelle tre tabelle, articolate in ordine alfanumerico per codice Ateco, sono inoltre evidenziati alcuni settori già vaccinati o in corso di vaccinazione, come quelli degli operatori sanitari, dell'istruzione, delle forze dell'ordine e della difesa.

CLASSE PRIORITA' 1

Come si legge nel documento, tra i settori inseriti nella classe di priorità 1 ci sono: industrie alimentari, il trasporto, le attività di ristorazione, servizi postali e attività di corriere, attività creative, artistiche e di intrattenimento, attività di programmazione e trasmissione, attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse. Sono inseriti anche i servizi di vigilanza e investigazione, le attività di servizi per edifici e paesaggio, le attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco, le attività sportive, di intrattenimento e di divertimento e le altre attività di servizi per la persona.

Pubblicato il Report del Monitoraggio #Covid19 per la settimana dal 3 al 9 maggio. Il commento del Prof. Giovanni Rezza. Tutti i dati: https://t.co/b1yRSNDemB pic.twitter.com/iAJTzYEJan — Ministero della Salute (@MinisteroSalute) May 14, 2021

I DATI

Le Regioni potranno valutare ulteriormente i piani anche sulla base del contesto produttivo territoriale e dell'analisi epidemiologica dei focolai osservati in oltre un anno di pandemia. Nei 27 settori considerati più a rischio sono impiegati oltre 11 milioni e mezzo di lavoratori. Quelli già vaccinati, in parte o totalmente, sono circa 4,7 milioni, mentre più di 6,8 milioni devono ancora essere immunizzati. Circa due milioni sono impiegati nel commercio al dettaglio, un settore con rischio prioritario soprattutto nell'ambito alimentare e nei centri commerciali. Poco meno di 1,2 milioni lavorano nei servizi di ristorazione, più di 600mila nel trasporto (terrestre, marittimo e aereo), 460mila nei servizi per edifici e paesaggi, settore eterogeneo in parte già vaccinato per l'attività prestata in ambito sanitario e nelle Rsa, e altrettanti nelle industrie alimentari.

IL MODULO

Come precisato nel documento, l'aggregazione in macro-settori produttivi può comprendere sub-settori a rischio differente, anche in considerazione dell'utilizzo dello smart working e del contatto con il pubblico, e ignorare alcune specificità di contesto rilevate con l'analisi territoriale dei dati epidemiologici. L'adesione può avvenire singolarmente o in forma aggregata. Nella nuova pubblicazione è riprodotto anche il modulo che deve essere utilizzato per la presentazione del piano di vaccinazione aziendale, al quale possono aderire più imprese. Come previsto dal protocollo dello scorso 6 aprile, infatti, i datori di lavoro possono aderire alla campagna vaccinale singolarmente o in forma aggregata e indipendentemente dal numero di lavoratori occupati.

In alternativa alla modalità della vaccinazione diretta, è prevista inoltre la possibilità di stipulare, anche tramite le associazioni di categoria di riferimento o nell'ambito della bilateralità, specifiche convenzioni con strutture sanitarie private in possesso dei requisiti per la vaccinazione. In entrambi i casi i costi sono a carico delle aziende, fatta eccezione per la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la loro somministrazione (siringhe/aghi) e degli strumenti formativi e per la registrazione delle vaccinazioni, che è assicurata dal Servizio sanitario regionale.

