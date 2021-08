Vaccino, Iss: «Con due dosi il 97% più protetti da rischio morte su non immunizzati»

Venerdì 20 Agosto 2021, 18:04 - Ultimo aggiornamento: 18:40

Il vaccino anti-Covid abbatte il rischio di morte. Secondo quanto si emerge dal monitoraggio dell'Iss (4 aprile al 15 agosto), è infatto del 97,16% l'efficacia vaccinale contro i decessi tra chi è stato immunizzato con 2 dosi e chi non ne ha fatta neppure una e quasi dell'84% per chi ha avuto una dose sola.

Vaccini, Iss: «Con due dosi il 97% più protetti»

Per quanto riguarda i casi di decesso per fasce di età, se ne sono verificati 65 fra gli over 80 non vaccinati contro i 40 dei vaccinati a ciclo completo. Ottanta i casi tra i 60-79 anni senza dosi contro i 6 dei vaccinati, 28 casi tra i 40-59 anni contro i 2 dei vaccinati, 4 tra i 12-39 anni contro nessun decesso fra i vaccinati con le 2 dosi. I dati messi in rilievo dall'Istituto Superiore di Sanità si riferiscono all'ultimo mese.

Per quanto riguarda la fascia di età sopra gli 80 anni la percentuale di efficacia tra chi si è vaccinato con un ciclo completo e chi non lo ha fatto è del 97,21%. Nella fascia d'età tra 60-79 è del 97,51%, in quella 40-59 è del 95,14%. Per chi si è vaccinato con una sola dose rispetto a chi non lo ha fatto la efficacia nella fascia degli over 80, è pari al 77,82%, per i 60-79 è del 90,51%, nei 40-59enni e dell'87,45%. Alta anche la copertura vaccinale dalla malattia grave, cioè il rischio di ricovero in terapia intensiva. L'efficacia è pari al 97,04% tra vaccinato e non sulle diverse fasce di età. Sul rischio di ricovero in area medica la copertura vaccinale incide al 94,92% tra chi si è vaccinato e chi non lo ha fatto. In termini assoluti i vaccini si dimostrano ancora un volta efficaci per ogni fascia di età e per le diverse fasce di rischio (ospedalizzazione in reparto, terapie intensive e decessi).

Il quadro per fasce d'età

OSPEDALIZZAZIONI: 12-39 anni non vaccinati 1373, vaccinati 57. 40-59 anni non vaccinati 1455, vaccinati 121. 60-79 anni non vaccinati 893, vaccinati 325. Over 80 non vaccinati 331, vaccinati 456.

TERAPIE INTENSIVE: 12-39 anni non vaccinati 49, vaccinati 0. 40-59 anni non vaccinati 121,vaccinati 7. 60-79 anni non vaccinati 140, vaccinati 36. Over 80 non vaccinati 24, vaccinati 18.

Complessivamente la popolazione vaccinata per fascia di età e quello che ancora non ha fatto la prima dose è cosi suddivisa: over80 320.296 non vaccinati (4.106.201 vaccinati); 60-79anni non vaccinati 2.083.299 (9.469.237 vaccinati); 40-59 non vaccinati 5.754.829 (9.266.948 vaccinati); 12-39 anni non vaccinati 9.409.901 (3.659.066 vaccinati). I dati sulle ospedalizzazioni vanno dal 09/07/2021-08/08/2021, quelli sui ricoveri in Terapia Intensiva 09/07/2021-08/08/2021 e i decessi dal 25/06/2021-25/07/2021.

L'incidenza delle varianti sui contagi

Nel settimo bollettino dell'Iss «Prevalenza e distribuzione delle varianti di SARS-CoV-2 di interesse per la sanità pubblica in Italia» emerge inoltre che in Italia negli ultimi 45 giorni l'82,4% dei tamponi sequenziati è risultato positivo alla variante Delta, mentre è in calo la Alfa, ferma all'8,0%. Nuovi casi di infezione causati dalla variante delta sono stati segnalati in tutte le Regioni/PPAA. Anche la frequenza di casi causati dalla variante gamma (lignaggio P.1) è in diminuzione, con una diffusione maggiore in alcune Regioni/PPAA italiane.

#COVID19, EFFICACIA VACCINALE nella fascia 40-59: - al 95% per i ricoveri (vs non vaccinati)

- al 97% per le terapie intensive

I dati

Se complessivamente, dal 28 dicembre 2020, nella maggior parte dei casi sequenziati/genotipizzati (57,9%) è stata individuata la variante Alfa (lignaggio B.1.1.7), negli ultimi 45 giorni (3 luglio -16 agosto) si osserva una predominanza della variante Delta (lignaggio B.1.617.2). «Nel periodo più recente, infatti, a conferma di quanto osservato nell'ultima indagine rapida (20 luglio 2021) - si legge nel 7/o rapporto sulle varianti dell' Iss - il numero di segnalazioni di casi causati dalla variante Delta in Italia (82,4%) ha superato nettamente quelli causati dalla variante Alfa (7,9%)». Su 10.281 casi totali (28 dicembre-16 agosto, pari al 21,9% sui dati cumulativi) 8.111 sono i positivi Delta negli ultimi 45 giorni. I casi con variante Alfa totali sono 27.188 (57,9% sui dati cumulativi da fine dicembre a ora) che crollano a 779 (7,9%) negli ultimi 45 giorni. Inoltre continua ad aumentare in Italia la capacità di genotipizzare e sequenziare campioni clinici positivi. Complessivamente, da inizio anno oltre il 2% dei tamponi relativi a nuovi casi di infezione confermata da virus Sars-CoV-2 riportati al sistema di sorveglianza integrata Covid-19 è stato genotipizzato/sequenziato con un continuo incremento nel tempo. Nel mese di luglio, nonostante l'aumento dei casi registrati su tutto il territorio nazionale, è stato sequenziato/genotipizzato il 10% dei casi.

Gli ultimi giorni

Per quanto riguarda gli ultimi 45 giorni (3 luglio- 16 agosto), aumentano i casi di infezione da Sars-CoV-2 con genotipizzazione/sequenziamento segnalati al Sistema di Sorveglianza Integrata Covid-19: un totale di 9.842 rispetto ai 7.739 riportati nel periodo precedente (19 giugno-2 agosto). Nel periodo dal 28 dicembre 2020 al 16 agosto 2021, sono stati segnalati al Sistema di Sorveglianza Integrata Covid-19 un totale di 46.952 casi di infezione da Sars-CoV-2 con genotipizzazione su un totale di 2.351.032 casi notificati (pari al 2%). Nel mese di luglio 2021 risulta essere stato genotipizzato/sequenziato il 10,0% dei tamponi effettuati su tutti i casi di infezione confermata da Sars-CoV-2 riportati al sistema di sorveglianza integrata Covid-19, con un picco del 27,9% nella settimana dal 5 luglio all'11 luglio 2021.

Casi "autoctoni" di variante Delta

La maggior parte dei casi d'infezione causati da varianti di SARS-CoV-2 di interesse sanitario rilevate dal Sistema di Sorveglianza Integrata Covid-19, infine, «sono stati contratti sul territorio italiano», si legge nel nuovo rapporto Iss, e solo «il 6,6% delle infezioni associate alla variante Delta e il 4% associate alla variante Alfa sono state contratte all'estero». Negli ultimi 45 giorni 7.576 casi Covid da variante Delta (93,4%) sono autoctoni contro 535 (6,6%) importati. Per la variante Alfa 748 casi autoctoni (96%) e 31 importati (4%), mentre sono tutti nati su territorio italiano i 144 casi positivi al Covid da variante Kappa.